In classe dal 7 aprile ma Emiliano si ribella: «Va garantita la Dad»

Il governo ha deciso: da mercoledì 7 aprile, concluse le festività pasquali, anche in zona rossa - e quindi anche in Puglia - le scuole torneranno in presenza, almeno per quanto riguarda le elementari e le prime classi della scuola media. E stavolta le Regioni non potranno chiudere gli istituti, come invece è avvenuto nei mesi scorsi. Dal canto suo, tuttavia, il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, rilancia la sua proposta di didattica a distanza per le famiglie che vogliono continuare a tenere i propri figli a casa.

LA TESI DEL GOVERNATORE

«Dal mio punto di vista, va garantito il diritto delle persone che vogliono tenere i bambini a casa di avere la didattica a distanza, speriamo che il decreto lo consenta - ha sottolineato il presidente, analizzando i contenuti del nuovo Decreto Aprile -. È chiaro che ci possono essere anche delle situazioni nelle quali questa didattica ha distanza ha sfiancato. Ci sono dei bambini che probabilmente hanno bisogno di andare a scuola per mantenere il loro equilibrio psicofisico ed è giusto che i genitori decidano. Resta il fatto che il numero di genitori che sono stati infettati da bambini asintomatici almeno in Puglia è abbastanza consistente».

ITALIA IN CONTROTENDENZA



Per Emiliano «nel pieno della terza ondata facciamo il contrario della Francia, che ha chiuso le scuole, della Germania che non le ha mai aperte, e dell'Inghilterra che le ha tenute chiuse sino al completamento delle vaccinazioni» ha affermato polemizzando con le scelte del governo. Quanto alle parole di Draghi circa la trasmissione che sarebbe più bassa in quella fascia di età, Emiliano ha ribadito che non fa «mai commenti sulle parole dell'allenatore. Io faccio un altro ruolo, non faccio il commentatore».

Quindi, ha aggiunto: «Le Regioni non hanno più nessun potere di controllo della curva epidemica. Lo Stato ha totalmente eliminato questi poteri. Era una opzione possibile, perché lasciare nell'incertezza i presidenti delle Regioni su cosa fare era sbagliato: se la curva sale o scende è merito o demerito del Governo, noi purtroppo non abbiamo più la possibilità di incidere su questi meccanismi. Anche sulla scuola questo potere è stato sostanzialmente eliminato. Resta da stabilire se il decreto consentirà una forma di libertà, questo ovviamente non è facile da capire dal punto di vista giuridico senza il testo in mano».

DECISIONE BLINDATA



Ma il dl è abbastanza chiaro nella volontà di blindare la decisione del rientro in classe, impedendo qualsiasi manovra alle Regioni, probabilmente proprio per evitare i continui balletti di provvedimenti degli ultimi mesi. «Che succede a quelle famiglie che per tutelare se stesse o le proprie fragilità di salute preferiscono la didattica a distanza piuttosto che la presenza? Credo che abbia a che fare con la Costituzione questa libertà e il governo ne dovrà tenere conto» ha aggiunto Emiliano. Che in questi mesi, tra l'altro, ha sempre tenuto un contatto diretto con i genitori: «Abbiamo deciso di fare un brainstorming generale, devo dire utilissimo perché ci sono tante situazioni di famiglie che devono mandare i figli a scuola perché purtroppo non esistono assegni babysitter, congedi parentali, e quindi per andare a lavorare questi bambini dove li devono lasciare? Aggiungiamo che ci sono anche tanti bambini che soffrono davanti al computer e anche questa condizione va gestita, ma ci sono una valanga di famiglie che preferiscono tenerli a casa. Avere cognizione del contesto nel quale prendi la decisione e far comprendere anche la sofferenza di ogni decisione che prendiamo, è importantissimo».

Sulla riapertura delle scuole, intanto, sempre nella giornata di ieri c'è stato anche l'intervento polemico del consigliere regionale di Fratelli D'Italia, Luigi Caroli, che si interroga: «Stando alle parole dell'assessore da mercoledì prossimo, 7 aprile, moltissimi studenti pugliesi torneranno in aula. Ma la Regione ha sollecitato i Comuni per la sanificazione delle aule e per il trasporto scolastico, mense e tutto ciò che è necessario per l'apertura in sicurezza? Il corpo docente e non è organizzato per riprendere le lezioni? Qui stiamo parlando di circa 1.500 scuole dell'infanzia, circa 800 scuole elementari e circa 400 scuole medie».

