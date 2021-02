Imprese e sindacati: con Draghi si può svoltare su Recovery e cantieri

Da salvatore dell'euro a salvatore del Belpaese. E anche della Puglia, secondo l'auspicio di parti sociali e produttive. Potrebbe essere questo il nuovo compito di Mario Draghi, qualora riuscisse a ottenere la fiducia e l'appoggio per formare il nuovo governo.

Un uomo dal curriculum pesantissimo - dalla presidenza della Banca centrale europea a quella della Banca italiana - e con una forte impostazione economica già dagli anni della formazione al Massachusetts Institute of Technology di Boston.

E proprio la gestione delle risorse è uno dei temi che tocca maggiormente la Puglia tra macrovertenze, dossier e investimenti da realizzare. Come potrebbe impattare il governo Draghi sul futuro della Puglia? Quali le priorità da affrontare per il professore? L'ormai celebre formula whatever it takes - qualsiasi cosa necessaria - utilizzata dall'allora numero uno della Bce per salvare l'euro dalle speculazioni, può essere riproposta anche per l'Italia e il Mezzogiorno. La pandemia e la sua gestione hanno lasciato strascichi impressionanti e all'orizzonte ci sono bivi ancora più delicati. A partire dal blocco dei licenziamenti che finora ha limitato i danni che sono già enormi, perché in Puglia si stimano un calo del 10% del Pil e una perdita di oltre 18mila posti di lavoro. La misura protettiva si conclude il 31 marzo e se non dovesse essere prorogata sarebbe una mattanza. È solo una delle criticità che si accompagna anche a diverse opportunità - a partire dall'utilizzo delle risorse del Recovery Plan - che dovrà affrontare il nuovo esecutivo. Che con Draghi alla guida, già riceve il placet di diversi comparti. A partire dal presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana: «È un'opportunità enorme per l'Italia. Abbiamo una quantità immensa di risorse da spendere ma abbiamo anche la necessità di profili seri e validi. Draghi non solo vanta un curriculum invidiabile ma ha anche una visione europea ed è la persona in grado di spendere bene le risorse del Recovery Plan». L'augurio di Fontana è che «le forze politiche lascino lavorare l'ex governatore della Bce». «Oggi le imprese hanno un problema serio: l'incertezza del futuro. Draghi è sicuramente la persona ideale per dare risposte al domani del nostro Paese».

Il nome scelto dal Capo dello Stato ottiene già un successo perché mette d'accordo Confindustria e sindacati. Anche per questi ultimi, si tratterebbe di un'occasione unica per il sistema pugliese. E sarebbe un'auspicabile rottura col passato: le organizzazioni sindacali hanno sempre lamentato un'assenza di coinvolgimento dai governi Conte I e Conte II. Sui dossier specifici ma non solo. «Bisogna dare fiducia a Draghi - dice Antonio Castellucci, segretario generale Cisl Puglia - Innanzitutto abbiamo la necessità di uscire da questa crisi, poi perché ha tutte le qualità umane e professionali per vincere questa sfida. Come ha detto il presidente Mattarella, bisogna pensare al piano vaccinale, alla questione del blocco licenziamenti e a quella degli ammortizzatori sociali. Qui in Puglia c'è un'impellente problematica legata al lavoro. Qualora non ci fossero misure adeguate, sarebbe una deflagrazione totale». Per il sindacalista, con le risorse comunitarie ci si gioca il futuro del Paese e del Mezzogiorno. «Auspichiamo la coesione, mettendo da parte le appartenenze politiche e affrontando nel merito delle questioni. Ci sono le macrovertenze, le infrastrutture - in primis l'Alta velocità - che devono garantire una maggiore competitività della Puglia con il resto del Paese e con l'Europa in generale. Finora non c'è stato questo coinvolgimento con i due governi precedenti, è stato sempre complicato il rapporto». Al nuovo presidente del Consiglio, i sindacati chiederanno una marcia in più anche su confronti capillari nei vari dossier. In primis, c'è quello siderurgico. L'ok dell'Antitrust europeo ha spalancato le porte alla partnership statale tramite il ticket Invitalia-ArcelorMittal. Ora però arriva il confronto proprio con i sindacati sul nuovo piano industriale e occupazionale. Per Giancarlo Turi, segretario generale Uil Taranto, «una figura come Draghi agevola il compito: finora abbiamo dovuto affrontare una cultura antindustrialista. Dal 2018 non c'è stato certo un clima favorevole per l'insediamento siderurgico, siamo arrivati a questa situazione tra mille difficoltà». Il capoluogo jonico è destinatario anche del Cis, il Contratto istituzionale di sviluppo. Una serie di interventi - dalla portualità alle bonifiche territoriali - indirizzate anche alla diversificazione economica. «L'ultima evoluzione del Cis aveva tagliato fuori dal confronto il partenariato economico e sociale - conclude Turi - Siamo al terzo cambio dell'esecutivo nell'ambito della stessa legislatura, abbiamo subito diverse interpretazioni dell'azione del governo. Ecco, ci aspettiamo stabilità e coinvolgimento elementi imprescindibili per tutto il territorio. E Draghi è l'uomo giusto».

Ultimo aggiornamento: 10:03

