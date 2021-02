Vaccino anti-Covid, immunizzati 32mila pugliesi. In arrivo AstraZeneca: priorità alla scuola

Quasi 32mila pugliesi sono protetti dal Covid, avendo completato il ciclo di vaccinazioni, ma il caso Astrazeneca rischia di rallentare la campagna di immunizzazione. Al 30 gennaio sono, per la precisione, 31.855 i pugliesi che hanno ricevuto la prima e la seconda dose del vaccino anti Covid della Pfizer: la prima dose è stata somministrata a 73.668 persone, tra operatori sanitari, anziani e dipendenti delle Rsa e Rssa; la seconda, invece, è stata inoculata 31.855 pugliesi, in totale, quindi, sono 105.523 le dosi utilizzate in Puglia.

In provincia di Bari coloro che hanno ricevuto già la prima e seconda dose sono 8.663; nel Leccese 6.736, segue il Foggiano con 5.106 immunizzati, poi Taranto (5.101), Brindisi (3.507) e la Bat (2.742). La fase 1, quindi, si sta avviando verso la conclusione, mancano all'appello circa 40mila richiami, nel frattempo però verranno vaccinati anche gli odontoiatri e i medici di libera professione inizialmente esclusi.



Sulla fase 2, invece, resta un grosso punto interrogativo legato al numero di vaccini che saranno disponibili nei prossimi due mesi e dalle indicazioni che arriveranno dal ministero della Salute su Astrazeneca. La campagna vaccinale dovrebbe proseguire con la somministrazione delle dosi agli over 80enni, ma da Aifa è arrivata la doccia fredda: l'Agenzia del farmaco ha raccomandato l'uso del siero di Astrazeneca nella popolazione sotto i 55 anni. Se il ministero dovesse confermare l'indicazione, sarà necessario rivedere completamente l'organizzazione della campagna vaccinale.



La Puglia attende le informazioni, se non dovesse essere possibile inoculare il siero Astrazeneca agli anziani, c'è già il piano B: somministrarlo agli operatori scolastici, che la Regione ha inserito come categoria prioritaria nella fase 2. I tempi stringono, Regioni e governo cercano di trovare la quadra sulla rimodulazione del piano vaccini che, dopo la raccomandazione dell'Aifa, appare quanto mai inevitabile. La prima fornitura di 428.440 dosi del vaccino di AstraZeneca sarà inviata l'8 febbraio, ma l'Italia ancora non sa a chi inocularle. Rassicurazioni, seppur velate, arrivano dall'Unione Europea che garantisce l'arrivo di dosi necessarie per vaccinare il 70% della popolazione entro l'estate. Quello che però in questo momento preme sapere ai governatori è quale sarà la nuova road map del piano vaccinale che, con l'arrivo di AstraZeneca, potrebbe entrare nella cosiddetta fase di massa. C'è da capire, però, quali saranno le categorie da privilegiare per la somministrazione delle dosi e quali strutture utilizzare per le operazioni. Per il momento nulla è deciso, ma c'è già chi ha proposto di mettere in cima alla lista insegnanti (la Puglia), forze dell'ordine e lavoratori del servizio pubblico. Da verificare, però, la platea di idonei in base all'età. Secondo alcune stime, per esempio, nelle scuole italiane i docenti under 55 sono 500 mila (600 mila considerando anche i precari), mentre quelli più anziani sono 300 mila. In polizia, invece, gli ultra55enni sono circa il 30% della forza effettiva.



Le Regioni aspettano anche indicazioni chiare da parte del governo sull'utilizzo dei medici di medicina generale e, successivamente, dei farmacisti. Insomma, si naviga ancora a vista. L'unica certezza è che in Puglia per gli over 80enni non sarà necessario prenotarsi, saranno i medici di base e le Asl a contattarli per l'adesione alla campagna vaccinale e per prendere appuntamento. Le vaccinazioni saranno effettuate, nella maggior parte dei casi, a domicilio, ma per quegli anziani che possono deambulare ci sarà la possibilità di raggiungere i centri vaccinali di ospedali e aziende sanitarie. Le prime inoculazioni tra gli over 80 potrebbero essere già effettuate la prossima settimana o, comunque, entro la prima metà di febbraio. Il programma resta sub iudice, molto dipenderà dalle indicazioni che arriveranno dal ministero. In Puglia ieri sono arrivati i vaccini Pfizer e Moderna: Pfizer completerà oggi la distribuzione nelle 11 farmacie ospedaliere di 22 vassoi che corrispondono a circa 26mila dosi. Mentre le dosi Moderna distribuite ieri sono 4.300.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 12:53

