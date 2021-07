Ex Ilva, riunione in corso al Mise. Morselli: «Per far rientrare gli operai dalla cig bisogna aumentare la produzione»

La riunione al Mise sull'ex Ilva è in corso. Il vertice convocato su Acciaierie d’Italia, l’ex Ilva appunto, è presieduto dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Presenti anche il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, il ministro per il Sud, Mara Carfagna, il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, i rappresentanti della regione Piemonte. Al tavolo anche i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, le sigle metalmeccaniche Fim, Fiom e Uilm, l’Ugl, l’Usb, l'ad di Acciaierie d’Italia Lucia Morselli, i commissari di Ilva in amministrazione straordinaria, Invitalia, partner pubblico di Acciaierie d’Italia.

Arcuri: «Si provvederà a nominare il nuovo cda con il 50%»

«Sarà nostro compito capire la reale condizione dell'azienda al nostro arrivo». Così l'ad di Invitalia, Domenico Arcuri, a quanto si apprende da fonti sindacali, avrebbe rassicurato le parti al tavolo di confronto in corso al Mise sull'ex Gruppo Ilva, ora Acciaierie d'Italia. «Si provvederà a nominare il nuovo cda con il 50%», avrebbe detto ancora confermando anche il piano industriale, quello preesistente, «e abbastanza conosciuto seppur in forma di slide»: da quello dunque si dovrebbe ripartire, «stiamo cominciando a rivederlo per prevede un certo andamento di produzione ma anche per quel che riguarda l'ambientalizzazione», conclude.

Morselli: «Per far rientrare i collaboratori bisogna arrivare a 8 milioni di tonnellate»

«Abbiamo usato fino a fine giugno la cassa Covid essendo terminata abbiamo applicato la cig ordinaria. Non vogliamo aumentarla». Così l'ad di Acciaierie d'Italia, Lucia Morselli, al tavolo sull'ex Ilva, secondo quanto riferiscono alcuni partecipanti all'incontro. «Per far rientrare i collaboratori, ha aggiunto, bisogna far passare la produzione da 4 milioni a 8 milioni di tonnellate».