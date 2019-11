«Illeciti nella formazione»: indagati il capo di gabinetto del presidente Emiliano e la moglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Claudio Stefanazzi, capo Gabinetto del governatore Michele Emiliano , è coinvolto in una seconda inchiesta dopo quella che lo vede indagato assieme al presidente per presunti illeciti legati al finanziamento della campagna elettorale per le primarie del Pd del 2017. Stefanazzi è accusato dalla Procura barese di essere amministratore di fatto di una società di formazione - in cui sino ad un anno fa lavorava anche sua moglie Milena Rizzo (sotto indagine anche lei) - che avrebbe commesso illeciti nella gestione di un Piano formativo aziendale (Pfa).Nell'inchiesta indagato anche l'imprenditore Vito Ladisa. Gli inquirenti ipotizzano i reati di truffa aggravata e abuso d'ufficio. I finanzieri hanno acquisito documentazione nella sede della Ladisa e in quella della società di formazione. L'inchiesta riguarda un corso di formazione finanziato dalla Regione, fatto dalla Ladisa e gestito dalla società per la quale lavorava la moglie di Stefanazzi. I fatti contestati risalgono agli anni 2016-2018. L'ipotesi è che l'attività formativa non sia stata espletata e che le carte siano state falsificate per ottenere il finanziamento da parte della Regione. «Non sono mai stato amministratore di fatto di quella società», si difende Stefanazzi in un lungo post pubblicato ieri sera su facebook. Tutta la documentazione è inserita in una piattaforma informatica della Regione».