Il tasso di positività continua a salire. In Puglia picco tra gli under 20

Il tasso di positività rimane alto, come negli ultimi due-tre giorni. Una media da prime avvisaglie di terza ondata, così come d'altra parte avvertono i virologi, che prevedono una netta impennata per le prossime quattro settimane. E occhi puntati sui giovani, particolarmente colpiti in questa fase: secondo gli ultimi dati, infatti, vi sarebbe un forte aumento dei contagi soprattutto tra gli under 20.



Le cifre del bollettino regionale parlano chiaro. Se da un lato, infatti, i numeri in termini assoluti sono bassi - così come sempre avviene nei giorni festivi - dall'altro però il rapporto percentuale resta ugualmente preoccupante. Su 4.686 tamponi ci sono stati 631 nuovi casi positivi: 292 nella provincia di Bari, 25 nella provincia di Brindisi, 10 nella Bat, 116 nella provincia di Foggia, 84 nel Salento, 100 nella provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 2 dalla provincia di residenza non nota. Il tasso di positività è pari al 13,46%, solo leggermente inferiore al 13,7% di domenica.

Alto è anche il numero dei decessi. Ieri sono stati 29: 7 nella provincia di Bari, 3 nella provincia di Brindisi, 6 nella provincia di Foggia, 8 nel Salento, 5 nella provincia di Taranto. Il numero complessivo delle vittime sale così a 3.952.

Altri 721 guariti, mentre c'è un lieve calo degli attuali positivi: sono 32.692, meno dei 33.081 di domenica ma più dei 32.457 di sabato.

Intanto, da qualche settimana l'incidenza dei casi di Covid tra gli under 20 ha superato quella delle fasce superiore a questa età: lo certificano i dati del Focus sull'età evolutiva prodotto dall'Iss e presentato al Cts. L'incidenza di gennaio/febbraio è stata per gli under 20 intorno ai 150 casi per 100mila abitanti. A livello nazionale il valore più alto di incidenza è registrato fra i 14-19 anni, poco meno di 200 casi ogni 100mila abitanti. È leggermente più bassa tra 11 e 13 e tra 6 e 10, mentre tra 3 e 5 è circa 120 e tra 0 e 3 è circa 100. Nelle fasce di età più giovani, fra i casi diagnosticati rimangono pochissimi quelli gravi, mentre quelli lievi sono circa il 60% e il resto sono pauci sintomatici. Il rapporto ha censito anche il numero assoluto dei casi nella fascia di età sotto i 20 anni, che sono stati sopra i 106mila a novembre per poi scendere a circa 61mila sia a dicembre che a gennaio.

Anche la Regione Puglia ha da tempo acceso i fari sull'aumento dei contagi tra i più giovani, e proprio per questo motivo aveva deciso di adottare provvedimenti drastici a favore della didattica a distanza. E la Regione aveva anche allegato all'ordinanza una relazione del dipartimento Salute della Regione Puglia. L'andamento dei contagi - si leggeva nella relazione - appare in crescita nelle scuole dell'infanzia, stabile negli altri gradi di istruzione e in riduzione nelle secondarie superiori, dove però il tasso di frequenza in presenza è rimasto inferiore al 20%. Il tasso di contagio nella popolazione studentesca considerata globalmente è pari a 189 per 100.000, superiore a quello registrato nella popolazione generale nello stesso periodo in regione, pari a 148 per 100.000. Mentre nel resto della popolazione pugliese, a febbraio rispetto a gennaio, il numero di contagi è calato anche del 40%, tra bambini e adolescenti la riduzione è stata minima: nella fascia di età tra 0 e 5 anni non c'è stato alcun miglioramento, tra i 6 e i 10 anni i casi sono diminuiti solo dell'8%, mentre tra gli 11 e i 13 anni è stato registrato un -9%. Dalla metà del mese di gennaio, con la ripresa delle lezioni in presenza nelle scuole elementari e medie si è osservato un incremento dei nuovi casi nelle fasce di età 3-5 anni, 6-10 e 11-13 anni, ma non 14-18 anni.

La curva dell'epidemia di Covid-19 sta insomma risalendo in modo significativo e annuncia che «le prossime settimane non saranno facili», ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, alla luce dalle segnalazioni in arrivo dalle regioni. È una situazione che ricorda quella in cui si trovava la Gran Bretagna in dicembre, quando la variante inglese stava prendendo il sopravvento. «Da tutte le regioni - ha aggiunto Speranza - arrivano segnalazioni di una curva che risale. Basta vedere i numeri dei contagi dell'ultima settimana, che sono cresciuti in maniera significativa rispetto alle settimane precedenti».

Quella che emerge è una situazione eterogenea, con andamenti diversi nelle regioni e soprattutto a livello delle province. «Una possibile spiegazione di questa differenza - osservano gli esperti - risiede nella diversa percentuale con cui sono probabilmente presenti localmente le diverse varianti, che sembrano avere velocità di diffusione diversa. In particolare, sembra che la variante inglese abbia una diffusività maggiore di quella della variante prevalente nel 2020».

M.Iai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA