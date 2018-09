Emiliano “contromano” nel Pd: «La manovra di Salvini e Di Maio? L'avrei fatta anch'io così»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È una manovra che probabilmente avrei provato a fare anche io se fossi stato al posto del governo». Così il governatore Michele Emiliano in riferimento alla manovra finanziaria varata ieri dal Consiglio dei Ministri. Emiliano è intervenuto oggi a Urbact, il festival delle buone pratiche dell’Anci che si tiene a Bari. «Riuscire a tenere insieme la cura delle persone più deboli e, contemporaneamente, abbassare la tassazione sulle piccole e medie imprese per rilanciare l’economia, - ha aggiunto - è un’azione tipicamente di sinistra, quindi tipica di chi immagina un welfare forte uguale per tutti, ma non dimentica la necessità di sostenere le partite Iva».