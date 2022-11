«Una sfida da far tremare i polsi». Così Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr del governo Meloni, sintetizza il lavoro che dovrà affrontare per rispettare due obiettivi: spendere le risorse a disposizione in maniera tempestiva ed efficace per accorciare i divari tra Nord e Sud . Con qualche premessa d’obbligo: «Abbiamo appena superato un mese dall’inizio del governo». Insomma, il messaggio è: vanno bene tutte le rivendicazioni ma siamo appena arrivati. Seconda premessa: un mese fa se si metteva in discussione il Pnrr era lesa maestà, ora si incomincia a ragionare non più per dogmi.

Le Dichiarazioni