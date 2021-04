Il ministero della Cultura cerca professionisti in Puglia

Il Ministero della Cultura ha indetto una selezione per incarichi per professionisti nelle seguenti posizioni professionali: incarichi relativi all'attività di Supporto e Collaborazione al RUP, individuazione di professionalità di livello senior e junior; Tecnici Qualificati per il rinnovo del CPI, Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direttore Operativi/Assistenti di cantiere. Maggiori informazioni sugli avvisi, a scopo esclusivamente esplorativo, sono indicate nei singoli bandi che si trovano sul sito del ministero.

Come partecipare



Per partecipare ai bandi incarichi per professionisti Ministero della Cultura gli interessati potranno inviare le domande, redatte secondo i modelli sotto allegati, entro le ore 13 del 22 Aprile 2021 esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: mbac-drm-pug@mailcert.beniculturali.it. I candidati ai bandi incarichi per professionisti Ministero della Cultura dovranno possedere i requisiti generici sotto elencati al momento dell'invio delle domande: inesistenza delle cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; comprovata esperienza in attività simili svolte su beni architettonici vincolati ai sensi della normativa vigente, o edifici e manufatti esistenti: E.22, con riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere; livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali; iscrizione al MePA in una categoria compatibile con le prestazioni da affidare.

Dove trovare le info



Alle domande sarà da allegare la seguente documentazione: domanda e dichiarazione unica, così come da modello predisposto; curriculum Vitae in formato europeo, nel quale siano evidenziate le principali attività svolte negli ultimi cinque anni; fotocopia di un documento di identità; copia della polizza professionale; autodichiarazione di iscrizione al MePA. Tutti gli interessati ai bandi incarichi per professionisti Ministero della Cultura sono invitati a leggere con attenzione i relativi bandi che si trovano alla sezione Bandi e concorsi del sito del ministero: beniculturali.it. Tutte le successive comunicazioni sulle procedure concorsuali e sulle graduatorie finali, saranno pubblicate sul sito internet del Ministero nella sezione Bandi e Concorsi'. Noto anche con l'acronimo MiC, il Ministero della Cultura è un dicastero del governo italiano. Nato nel 1974 come Ministero per i beni culturali e ambientali, negli anni ha assunto diverse denominazioni. Esso è preposto alla tutela della cultura e dello spettacolo e alla conservazione del patrimonio artistico, culturale e del paesaggio.

