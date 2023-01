Puglia fortunata al Lotto in questa prima settimana del 2023: come riporta Agipronews, sono state centrate due vincite, una da 62.500 euro a Barletta e una da 25.600 euro a Mottola. Il primo concorso dell'anno del Lotto ha distribuito 8,6 milioni di euro in tutta Italia.

Appena due giorni fa altre vincite avevano distribuito circa 150mila euro tra tutte le province pugliesi.