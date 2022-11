Il cordoglio di Emiliano e Palese: «Vicini alle famiglie in questo momento di angoscia»

"Siamo profondamente scossi dalla morte delle 7 persone che erano a bordo dell'elicottero precipitato tra le Isole Tremiti e Foggia. Tra loro il medico del servizio 118, Maurizio De Girolamo, che smontava dal turno di notte e stava facendo ritorno a casa. Alla famiglia, ai suoi cari, ai suoi colleghi va il nostro cordoglio e la nostra vicinanza. È una grave perdita per l'intero sistema sanitario pugliese che, non va mai dimenticato, è fatto di medici e operatori sanitari che lavorano alacremente con spirito di servizio e abnegazione, spesso mettendo anche a rischio la propria vita pur di garantire assistenza ai cittadini". Sono le parole di cordoglio del Presidente della Regione Michele Emiliano e dell'assessore alla Sanità Rocco Palese.

Il presidente Emiliano

«Ho lasciato il corteo della pace a Roma appena ricevuta la notizia del ritrovamento dell'elicottero e sto prendendo il treno per tornare in Puglia, a Foggia, per stare vicino a tutte quelle persone che in questo momento stanno vivendo momenti di angoscia molto profonda e a coloro che hanno effettuato le ricerche e che dovranno gestire questa fase molto dolorosa e complessa dal punto di vista umano. A bordo dell'elicottero c'erano sette persone che hanno tutte perso la vita. E' un momento terribile che ci lascia sgomenti.» Lo ha scritto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla sua pagina Facebook.