Covid, 1.155 nuovi casi. Rallenta la progressione delle vittime (10), ma aumentano ricoveri e attualmente positivi

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 8.497 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati rilevati 1.155 casi positivi, cioè il 13,59% dei test (in leggero calo rispetto a ieri): 570 sono stati in provincia di Bari, 229 in provincia di Foggia, 134 in provincia di Taranto, 84 in provincia di Lecce, 74 nella provincia BAT, 57 in provincia di Brindisi, casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota (qui il bollettino completo).

Ci sono stati anche 10 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto. In tutto, dall'inizio della pandemia sono morte 4.097 persone in Puglia.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.622.312 test. Sono 115.894 i pazienti guariti. Ieri erano 115.362 (+532). I casi attualmente positivi sono 35.466. Ieri erano 34.853 (+613). I pazienti ricoverati sono 1.458, ieri erano 1.439 (+19).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 155.457 così suddivisi: 60.069 nella provincia di Bari; 16.233 nella provincia di Bat; 11.393 nella provincia di Brindisi; 30.615 nella provincia di Foggia; 13.293 nella provincia di Lecce; 23.048 nella provincia di Taranto; 613 attribuiti a residenti fuori regione; 193 provincia di residenza non nota.