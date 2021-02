Covid, oltre mille i nuovi casi. Aumentano i decessi: 46

I test tornano sopra quota 10mila (per la precisione, oggi sono 10.793), anche i nuovi casi tornano sopra quota mille (1.044). Ma non è questo il dato saliente del bollettino di oggi per la Puglia in tema di emergenza Covid-19. A fare impressione, infatti, sono i 46 decessi registrati. Rispetto a ieri, si registrano 940 guariti in più. Il tasso di positività passa al 9,67% di oggi rispetto al 10,10 del giorno precedente. (qui il bollettino completo).

Nello specifico, in base ai dati del dipartimento Promozione della Salute, i nuovi casi di positività sono così ripartiti: 352 in provincia di Bari, 104 in provincia di Brindisi, 80 nella provincia BAT, 123 in provincia di Foggia, 83 in provincia di Lecce, 297 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Quanto ai decessi, questa la distribuzione territoriale: 12 in provincia di Bari, 14 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.336.292 test. 70.194 sono i pazienti guariti. 51.715 sono i casi attualmente positivi (in lieve aumento, +13 rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 125.209, così suddivisi:

47.618 nella Provincia di Bari;

13.825 nella Provincia di Bat;

9.038 nella Provincia di Brindisi;

26.326 nella Provincia di Foggia;

10.575 nella Provincia di Lecce;

17.123 nella Provincia di Taranto;

586 attribuiti a residenti fuori regione;

118 provincia di residenza non nota.

Sul totale registrato dall'inizio della pandemia, va detto che il 62,6% è asintomatico, il 27,9% paucisintomatico (pochi sintomi), il 7,8% ha sintomi lievi e l'1,4% ha sintomi severi.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Ultimo aggiornamento: 16:52

