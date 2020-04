I test sierologici per la fase-2? I laboratori alla Regione: ci siamo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I test sierologici utili per avere «un quadro della circolazione del virus in Italia, anche se non garantiscono una patente di immunità». Entra nel vivo il dibattito sulle misure tecnico-scientifiche da attuare nella fase2 dell'epidemia da Covid19. Nelle scorse ore così si sono espressi sia il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) Silvio Brusaferro sia Pierluigi Lopalco, docente di igiene all'Università di Pisa e coordinatore della task force per le emergenze epidemiologiche della Regione Puglia: posizioni chiare e nette riferite ai test per la ricerca degli anticorpi nel sangue, da giorni all'esame del comitato tecnico scientifico. «Oggi abbiamo solo stime basate su modelli, mentre la sieroprevalenza potrà darci questo tipo di misura».E proprio su questo tema di rilevanza fondamentale è intervenuto anche il dottor Fabio La Grua, responsabile del coordinamento regionale sanità accreditata FederLab Puglia, associazione di categoria che raggruppa i laboratori di analisi cliniche del territorio. Un intervento dettato dal fatto che in questi giorni si comincia a discutere di una eventuale seconda fase dell'emergenza, visto che, dati alla mano, la pressione del virus si sta allentando. Mentre infatti in Lombardia e nelle altre regioni, pur al prezzo di tanti lutti, le terapie intensive cominciano ad alleggerirsi, in Puglia la temuta ondata di contagi e conseguenti ricoveri non sembra essere arrivata, e per questo si rende necessario pensare al dopo. Fatto inevitabile per far ripartire la vita di ogni giorno e soprattutto le attività economiche.«Personalmente - dice La Grua - rappresento in Puglia la più grande associazione delle strutture ambulatoriali italiane, FederLab Italia: laboratori analisi, diagnostica per immagini, riabilitazione accreditati con il Ssn e quindi con tutti i requisiti di qualità che nessun altro soggetto può vantare. Nella prima fase abbiamo dato risposta al bisogno di prestazioni urgenti o non rimandabili, per esempio per pazienti in terapia oncologica o anticoagulante, donne in gravidanza. Lo abbiamo fatto in silenzio, dando tutto quello che potevamo, e sempre in sicurezza, pur tra mille difficoltà derivanti dalla carenza di dispositivi di protezione e da altre criticità. Lo abbiamo fatto - continua - senza guardare ai risultati economici (assai deficitari) perché sentiamo di poter mettere le nostre competenze al servizio dei pugliesi, anche per allentare la pressione sugli ospedali. Abbiamo con disciplina evitato di offrire al pubblico i test sierologici rapidi perché non permessi dalle disposizioni regionali e perché non si riesce ancora a dare un significato clinico al risultato. Ciò ha responsabilmente evitato di far crescere l'ansia del paziente davanti a un risultato positivo».Da qui l'analisi ragionata sul futuro e sulla strada che a dire di Corsa Federlab si potrebbe e dovrebbe percorrere. «Ora che stiamo per entrare in una seconda fase, i tamponi per la ricerca del materiale virale da campioni biologici con tecnologia Pcr Rt così come quei test sierologici, meglio se non rapidi ma basati su metodiche validate da Iss, possono essere utili per valutare la presenza di anticorpi in ottica epidemiologica - spiega il professionista novolese. Noi potremmo eseguirli e la sanità pubblica potrebbe decidere come tutelare talune categorie di cittadini e come muoversi verso l'allentamento del lockdown» Poi i in conclusione la spiegazione del programma proposto alle autorità. «Abbiamo già offerto alla Regione Puglia i nostri servizi con questi obiettivi, ma pensiamo che sia giunto il momento di riprendere, con gradualità, le nostre attività tipiche (ecografie, risonanze, analisi cliniche per diagnosi e valutazioni cliniche) per evitare che le patologie croniche fuori controllo possano produrre danni evitabili e relativi aumenti di spesa per l'Amministrazione. Il settore alimentare ha dimostrato di saper svolgere il proprio compito in modo disciplinato. A maggior ragione possiamo farlo noi che abbiamo il know how per gestire in sicurezza il rischio biologico. La sanità pugliese ha bisogno del nostro supporto».