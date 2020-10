I sindaci all'attacco del governatore Da Anci la richiesta di ricorso al Tar

«Riapriamo le nostre scuole»: i sindaci pugliesi non ci stanno. E scrivono al governatore Michele Emiliano per chiedere la revoca immediata dell'ordinanza di chiusura degli istituti di ogni ordine e grado della regione. Istanza recapitata nelle scorse ore anche ad Anci Puglia da parte del sindaco di Minervino di Lecce e delegato nazionale dell'Associazione Comuni italiani Ettore Caroppo: «Anci Regionale supporti i Comuni che lo richiedano a ricorrere contro l'ordinanza del presidente Emiliano, in quanto illegittima e priva delle prerogative per poter essere emanata». In attesa di riscontro da parte del presidente di Anci regionale Domenico Vitto, gli amministratori locali comunque continuano a tenere i riflettori puntanti sul nodo scuola. E c'è chi, tra i primi cittadini salentini, prende carta e penna e scrive al governatore di Puglia Michele Emiliano.

È il caso del sindaco di Taviano Giuseppe Tanisi e dell'assessore ai Rapporti con le Istituzioni scolastiche Paola Cornacchia che nella giornata di ieri hanno scelto di mettere nero su bianco: «Le innumerevoli e pressanti richieste» di tante famiglie e concittadini. Nella missiva si esprime il disappunto e il rammarico per un provvedimento che: «Va a compromettere il cuore pulsante dell'economia dell'intera nazione costituito da attività produttive, sportive e culturali». Il riferimento all'ultimo Dpcm è chiaro. Dunque, il tema della scuola che è: «È anzitutto ed essenzialmente socializzazione e tale deve rimanere, senza per questo tradursi tale termine, nella realtà, in assembramento». E ancora, una riflessione sulla didattica a distanza ritenuta da Tanisi e Cornacchia: «Inadeguata e arida da ogni studio e da ogni valutazione pedagogica e scientifica», oltre che rischiosa sul fronte della dispersione della popolazione studentesca. Infine, l'istanza: l'apertura di un tavolo tematico che veda la partecipazione delle istituzioni scolastiche e degli enti locali. E ciò allo scopo di individuare una soluzione utile: «A salvare e a garantire l'integrità e l'autenticità della realtà scolastica, soprattutto nei piccoli centri e per scuole elementari e medie che non necessitano di particolari mezzi di trasporto per essere raggiunte, e nelle quali pertanto si rende auspicabile poter continuare una didattica in presenza». Infine, la garanzia di un approccio collaborativo e un richiamo all'impegno concreto: «Quello della scuola non può costituire un problema o addirittura un rischio di contagio, soprattutto se c'è la volontà, da parte degli organi dirigenti come delle istituzioni locali, di predisporre ogni strumento efficace ed utile a preservare la serenità dei nostri ragazzi» chiosa il sindaco Tanisi.

Di ben altro tenore, seppure analoga nei contenuti, è la missiva di ieri che porta la firma del sindaco di Minervino di Lecce Ettore Caroppo. E in questo caso il destinatario è il numero uno di Anci Puglia Domenico Vitto. «Rincresce constatare ancora una volta l'ennesima estrema e unilaterale decisione del presidente Michele Emiliano in merito alla chiusura generalizzata di tutte le scuole - affonda il colpo Caroppo - Ma ancor di più, duole evidenziare l'inesistente condivisione e presa di posizione dell'Anci regionale». Secondo il delegato nazionale dell'associazione dei Comuni italiani: «Considerare di risolvere il problema chiudendo le scuole è solo una facile, plateale e avventata decisione politica che non risolverà alcunché» incalza il sindaco. Se per Caroppo è vero che la prudenza non è mai troppa, per altro verso non si può mettere in discussione l'importanza della continuità didattica. Così come, non si può non tener conto degli sforzi e degli investimenti sostenuti. Quindi, l'istanza a Vitto: «Con la presente sono a richiedere con determinazione che Anci regionale supporti i Comuni nel ricorrere contro l'Ordinanza del presidente Emiliano in quanto a mio parere e non solo, è illegittima e priva delle prerogative per poter essere emanata».

