I rettori: «Quadro realistico ma siamo pronti alla sfida»

Quella che arriva dallo studio pubblicato su Neodemos non è certo una novità per gli addetti ai lavori, anzi.

«Il quadro apocalittico che emerge dallo studio fotografa una tendenza già in atto da tempo - spiega il rettore dell'Università di Foggia, Pierpaolo Limone -. Molte piccole università del Sud sono nate con vocazioni locali, a volte provinciali, per garantire l'accesso all' istruzione universitaria a fasce di popolazione che altrimenti non vi avrebbero trovato spazio. Oggi assistiamo a una contrazione - prosegue Limone - e questa deve essere di stimolo a cambiare rotta: la competizione interna che deriva dalle telematiche e quella esterna delle università straniere che vogliono entrare in Italia sta creando tempesta perfetta. A Foggia stiamo reagendo lavorando sul digitale affinché integri la formazione in presenza. E stiamo lavorando sull'internazionalizzazione puntando a un 30% di corsi in lingua inglese. Ma sappiamo anche - conclude - che non possiamo farlo da soli: occorre una politica come minimo di dimensione regionale che abbracci la dotazione di strutture tecnologiche, i servizi e accoglienza di chi arriva dall'estero oppure i rischio è che si realizzi questa previsione».

Fabio Pollice, rettore dell'Università del Salento, a gennaio del 2021 commissionò uno studio analogo che vedeva un calo di nuovi iscritti del 40% entro il 2039.

«Unisalento è attrattiva nei confronti degli studenti in arrivo da aree geografiche con un'economia più fragile della nostra e questo è un fattore su cui riflettere anche in termini di accoglienza e integrazione - spiega Pollice -. La nostra debolezza restano i paesi più ricchi. Eppure - prosegue - il contesto territoriale contiene molte peculiarità positive: poca criminalità, scarso conflitto sociale e un costo della vita contenuto. Accanto alla qualità del territorio e dell'offerta formativa che ci sforziamo di diversificare il più possibile - prosegue Pollice -, occorre però anche adeguare l'offerta abitativa. Lecce sconta da tempo il passaggio da città universitaria a meta turistica, con fattori che diventano concorrenziali tra loro a scapito del meno redditizio. Il problema dei posti letto - che al momento non ci consente di coprire nemmeno il fabbisogno locale - va risolto con urgenza per puntare a un'utenza allargata, figuriamoci estera. Noi stiamo lavorando per realizzare 200 posti letto tra Parlangeli ed Ecotekne e altri 50 nel comune di Monteroni - conclude il rettore -. E allo stesso modo occorre lavorare, insieme al Comune di Lecce, a un'idea di città universitaria, che a partire dai trasporti e dalle piste ciclabili, metta gli studenti a loro agio».

Diversa la prospettiva per Francesco Cupertino, rettore del Politecnico di Bari: «Il calo demografico interesserà l'istruzione a tutti i livelli nei prossimi anni, ma ci sono ampi margini, per quanto ci riguarda, per cogliere altre opportunità di sviluppo - spiega -. Come Politecnico del Sud, abbiamo infatti il vantaggio di poter offrire al territorio e al Paese un bagaglio di competenze multidisciplinari che hanno un grande impatto sulla ricerca industriale e sull'innovazione tecnologica, per cui saranno indispensabili per raggiungere i prossimi obiettivi di sviluppo sostenibile. Nello specifico - prosegue il rettore -, abbiamo un bacino di circa 1500 studenti pugliesi, ma solo in minima parte delle province di Bari e Bat, che ogni anno vanno a studiare ingegneria, architettura e design fuori regione. Rispetto a questo flusso di studenti, il Politecnico di Bari può essere altamente attrattivo. Un secondo aspetto da considerare - continua Cupertino - è il gap di genere: oggi abbiamo circa il 30% di iscritti donne e stiamo lavorando per aumentare questa percentuale. Stimiamo che ci sia un bacino di circa 800 studentesse che possono essere attratte nell'ambito degli studi Stem (Science, technology, engineering and mathematics) con una offerta formativa mirata e alla quale stiamo già lavorando». In linea con gli esperti Istat, anche Cupertino coglie nel Mediterraneo la prospettiva a cui guardare: «La Puglia - conclude -, con il suo Politecnico, si sta rivelando sempre più una risorsa in termini di startup, piccole e medie imprese che operano in settori ad alto potenziale di sviluppo, come l'aerospazio, la mobilità sostenibile, l'energia. Possiamo e dobbiamo, grazie ai crescenti e sempre più stretti legami con l'industria innovativa, porci come punto di riferimento e attrattore per studenti, ricercatori e docenti internazionali».

