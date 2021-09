Hub vaccinali via dai palazzetti. Montanaro: «Strutture da restituire allo sport»

La Regione Puglia si prepara a cambiare volto all'organizzazione della campagna vaccinale, passando dagli hub nei palazzetti a centri più piccoli ma diffusi. Lo ha annunciato questa mattina a Bari il direttore del dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, a margine del congresso provinciale della Fimmg: «Per il futuro - ha spiegato - dobbiamo cercare di normalizzare l'attività della campagna vaccinale, gli hub molto spessi sono attivati ​​in palazzetti dello sport che devono tornare alla loro missione originaria, cioè quella di accogliere le società sportive».

Ambulatori in immobili recuperati

Nei piani delle Asl c'è l'impiego degli attuali ambulatori vaccinali a cui aggiungere altre strutture da recuperare, come scuole dismesse ad esempio. Inoltre, dalla prossima settimana dovrebbe esserci la possibilità anche in Puglia di vaccinarsi in farmacia.