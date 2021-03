Ha riaperto soltanto un agriturismo su cinque «Danni per un miliardo»

L'assenza di turisti stranieri nella stagione estiva in Puglia costa cara a tutto l'indotto turistico. Un miliardo di euro la perdita stimata da Coldiretti per le mancate spese nell'alloggio, nell'alimentazione, nei trasporti, divertimenti, shopping e souvenir. Anche il 2021 dunque si prospetta come un anno difficile: dopo l'assenza di turismo invernale, sono già svanite anche le aspettative per le vacanze pasquali. Gran parte delle aziende agrituristiche e turistiche chiuse, mesi a incasso zero e sguardo alla stagione estiva o comunque a maggio. Neanche il clima di primavera in anticipo di questa settimana, che spinge a gite giornaliere fuori porta e pranzi in campagna, porta una boccata d'ossigeno: in Puglia appena il 20% degli agriturismo che si occupano di ristorazione ha riaperto. È quanto emerge dall'analisi di Coldiretti su dati di Bankitalia.

«Gli agriturismi - afferma Filippo De Miccolis, presidente di Terranostra Puglia - spesso situati in zone isolate della campagna in strutture con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all'aperto, sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza. Ma in Puglia ha riaperto solo il 20% degli agriturismi, perché le nostre strutture non sono state messe nella condizione di riavviare le attività a causa di ristori insufficienti e a singhiozzo e costi insostenibili che rischiano di tradursi in un colpo di grazia. L'attuale situazione di incertezza non consente agli agriturismi di riprogrammare gli impegni e far fronte agli obblighi di natura tributaria, rischiando di comprometterne la tenuta economico-finanziaria. Per superare la crisi occorrono misure finanziarie in grado di sostenere la capacità economica e produttiva delle nostre imprese e una presa di coscienza concreta delle amministrazioni comunali circa il reale stato di crisi degli agriturismi».

Nel 2020, a partire da febbraio, per le masserie e agriturismi pugliesi si è azzerato il flusso di ospiti stranieri. «La Puglia sottolinea la Coldiretti - è fortemente dipendente dall'estero per il flusso turistico con ben 1,5 milioni di arrivi dall'estero di viaggiatori stranieri che la scorsa estate hanno dovuto rinunciare a venire in Puglia per effetto delle limitazioni e alle preoccupazioni per la diffusione del contagio. L'assenza di stranieri in vacanza in Puglia grava sull'ospitalità turistica nelle mete più gettonate che risentono notevolmente della loro mancanza». Ed è proprio il blocco di questi flussi la causa principale che spinge molte aziende a restare chiuse. «Le nostre attività commenta Angela Savarese di Torre del Diamante a Fasano- hanno come principale clientela quella straniera, gli italiani si vedono in agosto o comunque per qualche fine settimana in estate, sicuramente sono dei buoni clienti ma gli stranieri sono fondamentali per il turismo e per il nostro settore perché sono loro a viaggiare tutto l'anno e permetterci di lavorare in bassa stagione. A questo punto stiamo già pensando all'estate, maggio magari. D'altra parte restare aperti solo per il pranzo della domenica non sarebbe sostenibile. Il nostro segmento ha valorizzato il territorio e dato una spinta importante all'economia e va tutelato».

Per le grandi strutture, ormai emancipate dal concetto di conduzione familiare tenere aperta l'attività in questo momento sarebbe una perdita, più le spese delle entrate. Anche il tema ristori fa discutere. «Innanzitutto dice Massimo Zezza di Masseria Panareo a Otranto- cambiamo nome: se si decide di chiudere le attività, pur a ragione, occorre indennizzare secondo le reali perdite, non abbiamo bisogno di ristori ma indennizzi. In questo momento è difficile pensare di aprire prima di maggio, considerato l'andamento di contagi e varianti, siamo già proiettati a quello sperando di poter lavorare a regime». Il clima di incertezza generale non aiuta e spesso nel dubbio si opta per la soluzione meno dolorosa dal punto di vista economico e organizzativo. «Con questa pandemia spiega Alessandro Santantonio responsabile della comunicazione di Masserie del Salento stiamo facendo un salto indietro di 20anni. Ci eravamo emancipati dal mercato italiano e da un concetto di stagione corta con la guerra dei prezzi nel mese di agosto e stiamo rischiando di perdere tutto il lavoro fatto. In questo periodo la maggior parte delle attività con ristorazione sono chiuse certo, non si può portare avanti l'attività con il pranzo della domenica. A pagare il prezzo più alto tuttavia sono le piccole attività a conduzione familiare presenti soprattutto nel Salento che non hanno un apparato tale da mettere in campo una promozione adeguata e rischiano di restare più indietro».

