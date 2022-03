Regione Puglia, il Consiglio dice no alla guerra in Ucraina. Mozione approvata: intervento umanitario per accoglienza dei profughi

Il Consiglio della Regione Puglia dice no alla guerra in Ucraina. E' stata approvata all'unanimità la mozione unitaria, sintesi di tre documenti presentati da FdI, Pd e M5S, di condanna dell'azione di guerra del presidente russo Putin e di solidarietà al popolo ucraino.

La decisione in Consiglio

Con 39 voti a favore il Consiglio regionale pugliese ha approvato la mozione approvata con la quale impegna il presidente Emiliano e la Giunta regionale a «rappresentare al governo nazionale la condanna con ogni misura ed in ogni sede internazionale l'unilaterale aggressione militare perpetuata ai danni dell'Ucraina»; «a far sentire al popolo ucraino la reazione e la solidarietà dei cittadini italiani e la più forte condanna morale e politica del presidente russo Putin e delle sue azioni di guerra»; «a creare ogni possibile mobilitazione contro l'aggressione russa, per la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società civile che si oppone al sopruso e alla sfida portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli».

Impegna inoltre presidente e Giunta «a richiedere al governo italiano, agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione Europea di impegnarsi in un'iniziativa di contrasto dell'aggressione assumendo le misure necessarie», «a richiedere al governo nazionale di attivarsi affinché l'Europa e gli Stati membri coordinino un intervento umanitario per l'accoglienza dei profughi ucraini»; a «chiedere al governo Draghi di garantire lo stato di rifugiati ai cittadini ucraini che ne facciano richiesta; a »richiedere al governo nazionale di intervenire prontamente incrementando la spesa attuale per il dispiegamento delle forze militari internazionali, garantendo il 2 per cento delle manovre finanziare per gli stanziamenti Nato«; e a chiedere al governo di attivarsi per la messa in atto di un intervento europeo volto alla creazione di un fondo per introdurre meccanismi economici di compensazione, finalizzati a riequilibrare i danni che le singole nazioni europee subiranno per via delle sanzioni imposte alla Russia».