Guerra in Ucraina, l'intervista a Moro, ordinario di Sociologia generale: «Distinguere il regime dal popolo: molti russi sono contrari»

«Quello che stiamo vivendo è un incubo, un salto all'indietro nella storia che ci sembrava impossibile. Vedere, dopo molti decenni, una guerra così vasta e sanguinosa nel cuore dell'Europa crea sgomento e incertezza sul futuro. Putin è l'aggressore sul quale il giudizio politico e morale non può che essere di condanna; l'Ucraina la vittima designata, per quanto combattiva e resistente, cui tutti i democratici devono solidarietà e sostegno». Giuseppe Moro, ordinario di Sociologia generale e presidente del Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Bari, non nasconde la preoccupazione e lo sdegno per quanto accade, ma al contempo lancia un monito: «Dobbiamo stare attenti e operare le valutazioni corrette su ogni aspetto del problema».

APPROFONDIMENTI BARI Ucraina, arrivano i primi profughi: tre donne e due bambini in... L'INTERVISTA Dalle politiche energetiche italiane alla Puglia, “terra dei...

Professore, attenti a che cosa?

«A pensare che il governo alla guida di un Paese sia la fotografia del Paese stesso e del suo popolo. Nel caso specifico dobbiamo guardarci bene dall'identificare il regime di Putin con la Russia e i russi. È una sovrapposizione gravissima che riporta ad un classico degli studi sociologici, quando la realtà viene letta attraverso stereotipi attribuendo un carattere identitario a una comunità o a un popolo - tipo gli ebrei sono tutti, i neri sono tutti - con le conseguenze che ciascuno può bene immaginare perché richiamano il razzismo. Sono ragionamenti da bar».

Invece, come bisogna pensare nel caso della Russia?

«Intanto partire dalle persone. Che senso ha attribuire le responsabilità della guerra ad un intero popolo che, come tutti dovremmo sapere, vive con estrema difficoltà l'esperienza del dissenso, pagando anche un caro prezzo? Chi si è esposto per chiedere libertà e democrazia è stato duramente represso, i dissidenti sono stati avvelenati e/o uccisi, l'informazione indipendente interdetta o censurata. In generale, è una pia illusione pretendere una disobbedienza di massa quando vigila un regime autoritario e repressivo come quello di Putin. Per meglio far comprendere il senso di quanto detto vorrei raccontare un'istruttiva esperienza personale».

Dica, professore.

«Qualche giorno fa sono stato al teatro Petruzzelli per un concerto, si esibiva un pianista russo. È stato un concerto entusiasmante con un musicista bravissimo. Il pubblico ha saputo distinguere, ha guardato la persona, l'arte, la cultura e ha chiesto il bis, poi tutti in piedi ad applaudire. Una scena bellissima. Quel pianista aveva portato a Bari la grande cultura russa che ci appartiene e gli apparteniamo. È stata una lezione di civiltà e di amicizia tra i popoli e tra le persone, che sono cosa diversa dai regimi».

Eppure, proprio in Italia, nell'Università Bicocca di Milano, si è registrato un caso di censura preventiva addirittura nei confronti dello scrittore russo Fedor DostoevsKij, monumento della letteratura mondiale, vissuto nell'Ottocento. Come è stato possibile?

«Perdere i lumi della ragione è facile quando si è accecati dagli stereotipi. Ecco perché prima invocavo attenzione, in particolare quando a decidere o ad agire sono le persone di cultura. In questo caso le responsabilità si moltiplicano».

E allora, che fare?

«Gli intellettuali sono chiamati ad una doppia operazione: da un lato devono essere chiari e fermi nel condannare l'aggressione russa dell'Ucraina e nel denunciare le atrocità commesse dalle truppe inviate da Putin; dall'altra devono evitare che la condanna dell'invasione si trascini dietro la condanna della cultura, perché se così facessero tradirebbero la natura del loro essere intellettuali e quindi capaci di discernere».

Eppure, il caso Bicocca ha fatto scuola e sembra trovare molti imitatori. Professore, forse L'idiota, uno dei più celebri romanzi di Dostoevskij, può offrire qualche spunto di riflessione su alcuni intellettuali e decisori della cosa pubblica traditi e indotti all'errore da un misto di presunzione o superficialità. Che ne pensa?

«Guardi, noi dobbiamo dare un duplice significato al termine idiota: quello in cui lo si utilizza per qualificare chi agisce senza giudizio, in questo caso possiamo dire che gli idioti siamo noi, spesso portati ad agire con furbizia e interesse, dimenticando di operare le nostre scelte in modo giudizioso. Ma l'idiota del grande scrittore russo è diverso, perché agisce con ingenuità d'animo, al di fuori di furbizie e calcoli umani, eppure riesce ad indicare la strada della verità e della salvezza. Noi dobbiamo essere o diventare un po' più idioti in questa accezione, nel senso che, con la semplicità di chi vede oltre se stesso, dobbiamo saper distinguere i popoli dai loro governanti, la cultura dalla guerra, perché solo un'ingenuità carica di valori e la purezza delle intenzioni possono proteggere un mondo che non può essere certo salvato dall'uso delle armi. Del resto, non è scritto proprio ne L'Idiota che la bellezza salverà il mondo?».

A Bari alcuni cittadini hanno chiesto di rimuovere la targa a suo tempo donata alla città da Putin. Il sindaco Antonio Decaro ha risposto di non essere favorevole a cancellare pezzi di storia.

«Stiamo vivendo una tragedia immane, c'è una guerra in atto che sta provocando lutti e devastazioni, davanti a noi si allunga lo spettro di una deriva nucleare del conflitto. Una terza guerra mondiale che distruggerebbe il mondo. Non riesco a capire come sia possibile in questi terribili giorni sprecare tempo con la targa di Putin. E come se, ripensando a Il Giocatore, un altro grande romanzo di Dostoevskij, rinunciassimo alla ragione e decidessimo di affidare la nostra e l'altrui sorte ad un lancio di dadi. Purtroppo, sembra essere nella nostra indole - il lato peggiore del carattere degli italiani - trasformare le tragedie in farsa. Parlare del nulla di fronte alla guerra è qualcosa che non si può sentire. Mi indigno rispetto a queste cose che, voglio dirlo, sarebbe meglio non trovassero ospitalità sugli organi di stampa».

La Puglia ha rapporti antichi e solidi con la Russia e, in particolare, la città di Bari, con la Basilica di San Nicola e la Chiesa russo-ortodossa, rappresenta un tradizionale e attivo ponte verso l'Oriente. Possiamo fare qualcosa per favorire il dialogo in questo drammatico momento?

«Qualcosa che possa avere qualche impatto sulla guerra credo proprio di no. Purtroppo sono problemi su scala differente. Tuttavia, continuare a far vivere qui da noi la cultura della convivenza contro tutti i dubbi e i tentativi di erigere barriere e, ancora, coltivare la disponibilità all'accoglienza e alla fratellanza sono i modi migliori per lavorare contro la guerra. E in questa direzione alcuni segnali molto significativi sono presenti».

Cioé?

«Sabato scorso l'arcivescovo di Bari ha pregato per la pace sulla tomba di San Nicola. Con lui c'era il parroco della Chiesa ortodossa russa della città. La loro preghiera è stata seguita da molti fedeli cattolici e ortodossi, russi ed ucraini. L'altro segnale arriva proprio dalla Chiesa russa dove da sempre, ma anche in questi giorni vanno a pregare fianco a fianco russi ed ucraini dimostrando che ci può essere una via diversa, la via dell'incontro, che non è quella scelta da Putin e da tutti gli aggressori. Certo, tutto questo non serve a fermare gli scontri armati, eppure sono fatti che vanno rilevati perché trasmettono un messaggio rivolto al futuro, ma che un po' illumina anche il buio di un presente dominato dal conflitto: solo con la vicinanza e il dialogo tra le persone e i popoli la porta della speranza non sarà mai chiusa definitivamente».