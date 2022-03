Ucraina, una bimba canta "Frozen" nel buker di Kiev. Lacrime, emozione e web in delirio per Amelia: ecco il video

Emozione e lacrime per la voce sottile di Amelia, una bimba di circa cinque anni che canta in un bunker a Kiev. La piccola Amelia ha intonato «Let it go», la canzone di Frozen per le famiglie e i bimbi che con lei da giorni ormai condividono l'orrore della guerra . A lanciare il video dell’esibizione sui social è stata Marta Smekhova, una giornalista locale, perché voleva realizzare il sogno di Amelia: esibirsi su un grande palco.

Amelia, stanca di disegnare si è messa a cantare

«A me piace cantare» ha Amelia alla giornalista che proponeva ai bimbi di disegnare per passare il tempo ed esorcizzare l'orrore della guerra. «Dalla prima parola pronunciata da Amelia, nel bunker è sceso un completo silenzio - scrive Smekhova nel suo post su Facebook - Tutti hanno smesso di fare quel che stavano facendo per ascoltarla. Un raggio di luce. Nemmeno gli uomini sono riusciti a trattenere le lacrime».

Il video virale sul web

Il video pubblicato con il permesso della madre di Amelia e la promessa che «molte persone lo vedranno» sta ottenendo l'effetto sperato. Migliaia le condivisioni e i commenti emozionati sul web. La clip dura un minuto e mezzo, e mostra la bimba, con i capelli biondi, di cinque anni circa, cantare felice, con gli occhi chiusi, circondata da decine di altri sfollati che la riprendono con i loro cellulari. Tutta la scena si svolge in un riparo angusto, una specie di cantina, con il tetto basso e le luci al neon, stipato di famiglie con bambini.