Green pass per accedere al lavoro: picco di tamponi lunedì e mercoledì

Il dato è nazionale ma è ampiamente presumibile che la tendenza sia più o meno la stessa in tutti i territori. Dall’ingresso ufficiale datato 15 ottobre del green pass nel mondo del lavoro, l’impennata dei tamponi per ottenere la certificazione si materializza in due giornate della settimana: lunedì e mercoledì. Un caso? Quasi certamente no e la spiegazione sta nella copertura settimanale che consente questa scelta.

La percentuale in Puglia

In Puglia, inoltre, si è verificato un aumento della percentuale delle dosi di vaccino somministrate rispetto a quelle consegnate: in pratica in un mese c’è stato un incremento di due punti percentuali e mezzo, dall’85,8% del primo giorno di ottobre all’88,3%. Sono dati da cui si può desumere un inevitabile impatto della misura del governo anche se, rispetto alla corsa alla vaccinazione dei primi giorni, c’è stato un assestamento.

La statistica regionale



Innanzitutto, la curiosa statistica a livello generale. A due settimane esatte dall’entrata in vigore dell’obbligo del green pass al lavoro, i numeri delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale Dgc consentono una prima valutazione. Ebbene, i due giorni di picco di tamponi sono stati due lunedì: il 18 ottobre con 914mila e il successivo 25 ottobre con 907mila. E poi due mercoledì: 801mila e 799mila mercoledì 20 e 27 ottobre. Detto che un certificato può anche essere scaricato più di una volta, il trend è interessante. E si può anche intuire il motivo. Gran parte dei test effettuati, circa l’80%, è costituito da tamponi rapidi a prezzo calmierato (15 euro per i maggiorenni, 8 euro per gli under 18) della durata di 48 ore. Quest’ultimo indicatore può essere decisivo per l’interpretazione. Ecco perché. Sul sito del governo, alla Faq numero 12 si legge questa risposta: “Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore”. Facendosi due calcoli e con orari di ingresso un po’ flessibili, due tamponi a settimana possono essere sufficienti a chi non è vaccinato.

Chiaramente, come auspicato e spiegato più volte da Palazzo Chigi, la priorità è vaccinarsi.

L'andamento della campagna vaccinale

E allora anche qui si può delineare un trend che arriva dalle vaccinazioni in Puglia. Partiamo dal primo ottobre: 5.832.825 le dosi di vaccino anticovid somministrate, ossia l’85.8% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza. L’8 ottobre la percentuale resta praticamente identica. Il bollettino vaccini segna 5.886.805 dosi di vaccino anticovid somministrate in Puglia, l’ 85.6% di quelle consegnate. Attenzione, si arriva al venerdì fatidico 15 ottobre. È il giorno dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà del green pass sui luoghi di lavoro. Il dato è aggiornato alla prima mattina ma comunque sono 5.944.398 le dosi di vaccino anticovid somministrate e la percentuale aumenta: è l’ 86.5% di quelle consegnate. Trascorsa una settimana, quindi venerdì scorso, il dato aggiornato sfonda quota 6 milioni. Per l’esattezza, 6.013.612 le dosi somministrate, l’ 87,5% di quelle consegnate. E arriviamo a ieri. Secondo il bollettino, numeri e percentuali sono ancora in rialzo: 6.062.731 le dosi somministrate ossia l’ 88,3% di quelle consegnate. I pugliesi completamente vaccinati sono 3.049.703. In pratica, nel corso di meno di un mese la soglia delle dosi somministrate rispetto a quelle consegnate si è incrementata di due punti e mezzo percentuale.

Non sono chiaramente delle risposte statisticamente consolidate ma restituiscono una tendenza. Del resto, il dato di fatto dell’obbligatorietà sui luoghi di lavoro impone due strade: il green pass da vaccino o da tampone. E i numeri vanno nella direzione voluta dal governo Draghi anche se sacche di resistenza persistono e l’obiettivo 90% immunizzati sembra non essere così vicino.

