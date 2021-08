Green pass: in Puglia diventa obbligatorio per entrare in ospedale e far visita ai malati

Stretta sui vaccini, con il varo di una misura che punta ad aumentare la sicurezza, ridurre le possibilità di contagio e garantire un pur parziale ritorno alla normalità anche in tema di cura e accesso al lavoro. In Puglia si entra in ospedale solo con il Green pass: se si accompagna qualcuno a fare una visita per potergli restare accanto e quindi aspettarlo magari in sala d'attesa bisognerà mostrare il proprio certificato verde. Lo stabilisce un provvedimento emanato dalla Regione Puglia.

Cosa prevede la norma

Potranno entrare negli ospedali e nelle strutture socio-sanitarie e socio assistenziali le persone che accompagnano pazienti non positivi al Covid e pazienti con disabilità solo se saranno in possesso del Green pass. È quanto stabilito da una disposizione del dipartimento Salute della Regione Puglia che ha fornito le linee di indirizzo per l'accesso in sicurezza.

«L'obiettivo - viene spiegato - è salvaguardare e tutelare la salute pubblica per contenere il contagio» Covid «e allontanare il rischio che l'evolversi delle condizioni epidemiologiche possa portare a nuove misure restrittive». Gli accompagnatori che avranno accesso dovranno poi restare nelle sale di attesa dei reparti o pronto soccorso. La certificazione verde andrà mostrata alle persone incaricate della verifica e munite di tesserino di riconoscimento con logo e denominazione dell'ente e dati identificativi dell'operatore. Il controllo avviene tramite l'app «VerificaC19» e con modalità che tutelano la riservatezza.