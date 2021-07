Green pass obbligatorio al ristorante, i gestori: «Così perderemo clienti»

Green pass obbligatorio per pranzare o cenare al ristorante e nei locali al chiuso. E almeno una dose di vaccino certificata dai 12 anni in su per prendere un caffè seduti al tavolino del bar. La notizia dell’introduzione per decreto legge dell’obbligo della certificazione verde si è diffusa in fretta fra i titolari e gestori delle attività di ristorazione della provincia di Lecce. Identico passaparola a Brindisi e Taranto. E analoga...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati