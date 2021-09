Olio, annata buona. Confagricoltura: «Ma il problema è la siccità». La proposta di Cia Puglia: «Una sanatoria per i pozzi in disuso»

La campagna olearia 2021/22 si annuncia in leggera ripresa rispetto a quella dello scorso anno, seppur con forti differenze tra il Nord e le aree del Centro e del Sud. È Confagricoltura a presentare le stime del comparto mentre cominciano le prime operazioni di raccolta delle olive in alcune regioni d’Italia come la Sicilia. «La qualità è buona, e in generale gli operatori sono soddisfatti per lo stato fitosanitario delle drupe – spiegano i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati