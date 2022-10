Governo Meloni, Gemmato è il nuovo sottosegretario alla Salute e Sisto viceministro alla Giustizia. Tutti i nomi

Un altro pugliese in un ruolo cardine nella compagine governativa. È Marcello Gemmato, secondo quanto si apprende, il nuovo sottosegretario alla Salute. La nomina è stata decisa nel Consiglio dei Ministri appena terminato. Non solo, nell'ambito delle nomine, il penalista barese Francesco Paolo Sisto diventerà viceministro alla Giustizia ma le deleghe dei viceministri saranno ratificate nei prossimi giorni.

Tra i sottosegretari alla presidenza del consiglio c'è anche Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma): non è pugliese, ma eletto in Puglia con FdI.

Chi è Gemmato

Nato a Bari il 21 dicembre 1972, farmacista e responsabile sanità di Fratelli d'Italia, inizia la sua militanza politica da giovane seguendo le orme del padre nel Movimento Sociale Italiano, nel 2012 sceglie di seguire il progetto di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale. È stato eletto parlamentare nel 2018 nella circoscrizione Puglia nella lista di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni. Ha ricoperto il ruolo di segretario della Commissione Affari sociali. Rieletto deputato in questa nuova tornata elettorale.

Intervenendo poche settimane fa al 79/mo Congresso nazionale della Federazione italiana medici di medicina generale a Villasimius in Sardegna, Gemmato ha sottolineato che le case di comunità, previste nel Pnrr, «non sono la soluzione per rafforzare la sanità territoriale». «Esistono i medici di medicina generale e farmacie che sono sul campo e più prossimi al cittadino - ha spiegato - bisogna avere un approccio pragmatico. Non farlo e commettere tale errore dopo la pandemia significa non aver capito nulla. Se potremo intervenire sul Pnrr terremo presenti due cose: costante dialogo con le associazioni dei professionisti e, in un Pnrr a misura dei cittadini bisogna partire non dalla strutture ma dai professionisti». Gemmato e Fratelli d'Italia, in Aula alla Camera si sono poi espressi a favore dell'istituzione di una Commissione parlamentare di Inchiesta sull'uso dell'amianto e della sua bonifica.

Chi è Sisto

Francesco Paolo Sisto è nato a Bari, il 27 aprile 1955 ed è avvocato. Dal 25 febbraio 2021 è sottosegretario alla Giustizia nel Governo Draghi. Alle elezioni politiche del 2022 viene eletto al Senato per il centro-destra nel collegio uninominale Puglia - 02 (Andria) con il 43,51%, superando Michele Coratella del Movimento 5 Stelle (26,03%) e Domenico Lomelo del centrosinistra (20,98%).

Le scelte e le liste complete

Non da ultimo il Cdm aveva anche il compito di chiudere le questioni politiche relative ala formazione del governo con la nomina di sottosegretari. In chiusura del consiglio è stata annunciata l'approvazione della lista definitiva per un totale di 31 nomi. Lista da cui è rimasto fuori il forzista Giuseppe Mangialavori causa dei suoi trascorsi di pontiere tra Italia e Russia.

Ecco i 31 sottosegretari



ESTERI Giorgio Silli Maria Tripodi



INTERNI Emanuele Prisco Wanda Ferro Nicola Molteni



GIUSTIZIA Andrea Delmastro Delle Vedove Andrea Ostellari

DIFESA Isabella Rauti Matteo Perego

ECONOMIA Lucia Albano Federico Freni Sandra Savino

MISE Fausta Bergamotto Massimo Bitonci

AMBIENTE Claudio Barbaro

AGRICOLTURA Patrizio La Pietra Luigi D'Eramo

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Tullio Ferrante

LAVORO Claudio Durigon

ISTRUZIONE Paola Frassinetti

UNIVERSITA' E RICERCA Augusta Montaruli

CULTURA Gianmarco Mazzi Lucia Borgonzoni Vittorio Sgarbi

SALUTE Marcello Gemmato

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO Giuseppina Castiello Matilde Siracusano

SOTTOSEGRETARI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Alessio Butti (Innovazione) Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma) Alberto Barachini (Editoria) Alessandro Morelli (Cipe)

Ecco l'elenco degli otto sottosegretari a cui verrà attribuita la delega di viceministro nei prossimi giorni Esteri: Edmondo Cirielli (Fdi) Giustizia: Francesco Paolo Sisto (Fi) Mef: Maurizio Leo (Fdi) Mise: Valentino Valentini (Fi) Ambiente: Vannia Gava (Lega) Infrastrutture: Galeazzo Bignami (Fdi) Edoardo Rixi (Lega) Lavoro: Maria Teresa Bellucci (Fdi)