Governo Meloni, Gemmato è il nuovo sottosegretario alla Salute. Sisto viceministro alla Giustizia

Un altro pugliese in un ruolo cardine nella compagine governativa. È Marcello Gemmato, secondo quanto si apprende, il nuovo sottosegretario alla Salute. La nomina è stata decisa nel Consiglio dei Ministri appena terminato. Non solo, nell'ambito delle nomine, il penalista barese Francesco Paolo Sisto diventa viceministro alla Giustizia.

Tra i sottosegretari alla presidenza del consiglio c'è anche Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma): non è pugliese, ma eletto in Puglia con FdI.

Chi è Gemmato

Nato a Bari il 21 dicembre 1972, farmacista e responsabile sanità di Fratelli d'Italia, inizia la sua militanza politica da giovane seguendo le orme del padre nel Movimento Sociale Italiano, nel 2012 sceglie di seguire il progetto di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale.

È stato eletto parlamentare nel 2018 nella circoscrizione Puglia nella lista di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni. Ha ricoperto il ruolo di segretario della Commissione Affari sociali. Rieletto deputato in questa nuova tornata elettorale.

Chi è Sisto

Francesco Paolo Sisto è nato a Bari, il 27 aprile 1955 ed è avvocato. Dal 25 febbraio 2021 è sottosegretario alla Giustizia nel Governo Draghi. Alle elezioni politiche del 2022 viene eletto al Senato per il centro-destra nel collegio uninominale Puglia - 02 (Andria) con il 43,51%, superando Michele Coratella del Movimento 5 Stelle (26,03%) e Domenico Lomelo del centrosinistra (20,98%).

Le altre scelte

Non da ultimo il Cdm aveva anche il compito di chiudere le questioni politiche relative ala formazione del governo con la nomina di sottosegretari. In chiusura del consiglio è stata annunciata l'approvazione della lista definitiva per un totale di 31 nomi. Lista da cui è rimasto fuori il forzista Giuseppe Mangialavori causa dei suoi trascorsi di pontiere tra Italia e Russia. Tra i sottosegretari di Palazzo Chigi spiccano il fedelissimo di Meloni Giovanbattista Fazzolari con la delega all'attuazione del Programma e il forzista Alberto Bararchini all'Editoria. Matteo Salvini piazza Nicola Molteni all'Interno e Andrea Ostellari alla Giustizia, mentre Berlusconi la spunta su Sisto alla Giustizia e Valentini al Mise. Vittorio Sgarbi sarà sottosegretario alla cultura. Per i viceministri previsto invece un nuovo cdm ad hoc venerdì.