Asse Governo-Mittal: si tratta senza sosta. Udienza verso il rinvio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si arriverà al fotofinish e dopo ore di confronto serrato tra i rispettivi staff di governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva di Taranto . Il risultato che si profila è quello già emerso: si definirà un nuovo documento, una versione più approfondita dell'Heads of agreement di dicembre, per sigillare una preintesa tra le parti con cui chiedere un'altra proroga al giudice Claudio Marangoni all'udienza di oggi al Tribunale di Milano. Anche ieri, i pool di avvocati e consulenti si sono confrontati per diverse ore per provare a fissare alcuni passi in avanti - attenzione, le distanze su diversi macrotemi restano, ma c'è la volontà di trattare - e chiudere la redazione di un term sheet con lo scopo di confermare l'intenzione delle parti di procedere con le negoziazioni. Per arrivare a un testo definitivo, probabilmente un addendum da inserire nel contratto che lo modificherà in parti sostanziali, servirà però ancora altro tempo. Almeno altre due settimane. Perciò si formalizzerà al giudice la richiesta di un altro rinvio del procedimento.Si sta dunque ripetendo ciò che avvenne a dicembre. Da una parte la guerra di carte bollate, dall'altra il negoziato che porta a più miti consigli. Il 17 dicembre il pool di avvocati della multinazionale presentò nell'ambito del procedimento a Milano delle controdeduzioni molto forti in cui attaccava senza mezzi termini Stato e Commissari straordinari. Sembrava il preludio a una possibile rottura perché tre giorni dopo era prevista l'udienza a Milano. Il 20, invece, da ambo le parti arrivava la richiesta di una proroga al giudice Marangoni e si firmava il preaccordo denominato Heads of agreement La seconda preintesa dovrebbe contenere elementi più concreti riguardanti l'impegno dello Stato, i pagamenti dei canoni restanti da parte di ArcelorMittal che potrebbero essere ridotti, l'occupazione, gli investimenti. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo aver incontrato in settimana Mittal senior a Londra, ieri ha ribadito che «il governo sta valutando la possibilità di utilizzare per il polo di Taranto risorse provenienti dal Just Transition Fund» ossia il Fondo della Commissione Ue il cui obiettivo è «promuovere la transizione economica e sociale nelle regioni maggiormente dipendenti da energie fossili e da produzioni industriali carbon-intensive». L'idea è di creare un ciclo misto con la realizzazione di due forni elettrici e l'installazione di un impianto per la produzione del preridotto da affiancare agli altiforni.Da parte della multinazionale, nella giornata in cui si dettagliava sui conti, alcune dichiarazioni vanno nella direzione di una netta volontà nel proseguire il negoziato: «I risultati 2019 dell'ex ilva sono stati inferiori alle nostre attese, il 2020 è iniziato bene» ha affermato il presidente e direttore finanziario di ArcelorMittal, Aditya Mittal. E riferendosi al recente incontro a Londra tra il premier e il padre Lakshmi, ha assicurato che «è stato positivo: Ilva è un tema complesso ma nell'ultimo incontro ci sono stati dei progressi e confidiamo che si possano fare ulteriori passi avanti».Il numero uno del colosso franco indiano, Lakshmi Mittal, ha preso la parola per fare un'analisi globale della situazione: «Negli ultimi anni abbiamo fatto quattro acquisizioni, tre sono state eccellenti e hanno portato alla creazione di valore, la questione Ilva invece ha avuto almeno per ora un esito diverso. Le premesse erano buone, è un grande asset, poi si sono verificate delle situazioni non prevedibili. In particolare, ci sono stati fattori a livello macro che hanno influenzato il mercato dell'acciaio, oltre a elementi più specifici». Un riferimento poi anche al cambio dell'esecutivo e la questione dell'esimente legale: «È cambiato il governo e sono cambiate delle norme, cosa che ha portato a una controversia legale. Ad ogni modo, ora capiamo i problemi». Aggiungendo infine che tutte le azioni messe in campo «ci porteranno alla sostenibilità dell'Ilva e alla creazione di valore».