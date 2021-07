Effetto Covid, frenata sulle prenotazioni per le vacanze. Gli operatori: «Nelle ultime 48 ore meno telefonate»

«Nelle ultime 48 ore i telefoni hanno squillato meno». La preoccupazione per la veloce diffusione dei contagi si riaffaccia prepotente tra gli operatori turistici e tra coloro che vorrebbero mettersi in viaggio o prenotare una vacanza. Il virus, con la variante delta , colpisce più velocemente soprattutto tra i giovani e tra quelle fasce d’età che non hanno ancora completato o effettuato la vaccinazione.

L'allerta

Sale l’allerta dunque...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati