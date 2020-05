Gli ombrelloni, i bar e al ristorante col divisore: ecco il manuale pugliese

Ombrelloni distanti almeno 4-4,5 metri nei lidi; al ristorante tavoli con divisori in plexiglass; alle sagre massimo 200 persone presenti contemporaneamente, mentre per i grandi eventi, come i concerti, prevedere la trasmissione telematica oppure, se possibile, dividere l'area in sottozone con raggruppamenti di 200 persone massimo e ben separate. Sono solamente alcune delle raccomandazioni contenuti nel Manuale della ripartenza in sicurezza per turismo e cultura elaborato da un team di professori delle Università pugliesi. Un volume di 147 pagine che ora sarà condiviso con gli operatori.

Misurazione febbre alla reception. Nella prima parte, il Manuale fornisce indicazioni generiche che valgono per tutti gli ambiti, ad esempio: «I datori di lavoro dovranno predisporre poster, locandine e brochure informative nei luoghi maggiormente visibili»; dovrà essere imposto il divieto di accesso «a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19». E ancora: «Sarà necessario fornire tutte le sedi di lavoro di kit e attrezzature igienico-sanitarie, come gel igienizzanti, guanti monouso e mascherine, e di dispositivi fissi e mobili per la rilevazione della temperatura corporea». Negli alberghi, b&b e tutte le strutture ricettive «il personale della reception» dovrà «contingentare gli accessi» e «sarà incaricato di effettuare uno screening all'ingresso che dovrà prevedere la rilevazione della temperatura corporea e la somministrazione di un questionario». Non solo: i docenti sostengono che «sarebbe opportuno monitorare attivamente gli ospiti e laddove uno di essi o un membro del personale di struttura dovesse sviluppare sintomatologia sospetta, si devono immediatamente attuare tutte le procedure necessarie», compreso il tampone.

La sicurezza in azienda: due metri di distanza e stop a riunioni. Un passaggio centrale per evitare focolai «sarà la garanzia di un flusso costante di informazioni tra il datore di lavoro e le autorità di sanità pubblica». Inoltre, «le aziende con più di 10 dipendenti devono adottare una specifica procedura per il contact tracing, l'isolamento dei contatti stretti dei casi e i Dipartimenti di Prevenzione devono supportare efficacemente l'esecuzione tempestiva di test diagnostici». Per quanto riguarda il distanziamento sociale, in azienda non deve essere «inferiore ai 2 metri». In alternativa, c'è «l'utilizzo di barriere/schermi». Abolite le riunioni, meglio l'utilizzo di posta elettronica, telefono e call-conference. Per quanto riguarda mense, spogliatoi, aree fumatori e punti ristoro «appare indispensabile contingentare gli accessi degli utenti», mantenere la distanza di sicurezza e ridurre «il tempo di sosta». Inoltre, sarebbe «utile favorire l'utilizzo delle scale in alternativa agli ascensori», «istituire dei percorsi distinti per le entrate e le uscite», «organizzare un planning degli orari in modo da scaglionare gli accessi del personale» e «abolire i sistemi manuali di rilevazione presenze».

Accorgimenti per il settore turismo. Per quanto riguarda il settore del turismo, vengono individuate alcune regole generali, come: accessi programmati alla reception che deve essere dotata di barriera separatoria; eliminazione di buffet e pasti in condivisione; chiusura delle aree ricreative per adulti e bambini; installazione di dispositivi elettronici per apertura e chiusura dei locali; utilizzo degli ascensori esclusivamente per il trasporto di bagagli.

Sicurezza per musei, cinema, teatri. Per quanto riguarda il settore della cultura: utilizzo di aree outdoor (stadi, parchi, pinete) con ampio distanziamento dei posti a sedere e riapertura di Drive-in per la programmazione di eventi musicali e cinematografici; apertura dei luoghi di interesse con orari strategici: dalle prime ore del mattino sino alla mezzanotte, con visite a piccoli gruppi; riorganizzazione delle sale di esposizione e delle opere d'arte ed eliminazione di eventuali posti a sedere; promozione e gestione on-line dei servizi di biglietteria; utilizzo di lettori ottici per il controllo dei biglietti; assistenza on-line per i servizi di reference e consultazione testi nelle biblioteche.

Bar e ristoranti. Nei bar e nei ristoranti le regole sono ancora più severe e comprendono anche divisori tra tavoli. Gli esperti consigliano una distanza di almeno 1,8 metri tra un tavolo e l'altro; poi il rispetto di un percorso pedonale a senso unico e la gestione delle code in entrata con apposita segnaletica orizzontale. Non solo: incentivare nei bar e obbligare nei ristoranti il pagamento mediante carta di credito; sistema di prenotazione del tavolo tramite app; utilizzo di menu digitali scaricabili sul proprio smartphone; pannelli in plexiglass sui tavoli se i clienti non appartengono allo stesso nucleo familiare; sistemi di sensori per il controllo della temperatura dei clienti e del personale; utilizzo di barriere appoggiate sul bancone, in modo tale da creare uno schermo tra barista e cliente.

In albergo al tempo del Covid. Per le strutture ricettive, oltre agli accorgimenti già elencati, ecco altre raccomandazioni e misure di sicurezza: promuovere applicazioni digitali per la gestione dell'ospite che consentano di contenere i possibili assembramenti; prevedere l'obbligo della autocertificazione dello stato di salute al check-in; dotare le strutture di termoscanner, mascherine e guanti; aumentare i servizi fruibili attraverso le App e incentivare l'uso anche attraverso premi o lotterie per chi istalla il software.

In spiaggia: la distanza tra gli ombrelloni. I primi obblighi sono per i Comuni che sono chiamati ad «attrezzare le spiagge libere con presidi igienico-sanitari anche temporanei e di definire, per ciascun tratto di spiaggia, il numero di presenza massima»; e a «valutare forme per disincentivare affollamenti, come riduzione delle aree a parcheggio prossime alle spiagge, recinzione di tratti di arenili». Sulla questione più discussa, la distanza tra ombrelloni, gli esperti ritengono che la distanza di 3 metri tra le file di ombrelloni sia sufficiente, ma deve essere aumentata quella tra ombrelloni della stessa fila portandola sino a 4-4,5 metri.

Le sagre e festival. Non è detto che le sagre e i festival all'aperto debbano essere annullati del tutto. Gli esperti hanno calcolato che è possibile tenere in vita gli eventi all'aperto garantendo una presenza massima di 200 persone in mille metri quadri, evitando assembramenti, garantendo le distanze di 2 metri attraverso percorsi e uso di mascherine e guanti. Per i grandi eventi invece bisognerà prevedere la modalità telematica o, in alternativa, «dividere in più zone circoscritte e ben delimitate in contemporanea il pubblico».

