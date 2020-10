Giunta e M5s: Emiliano frena e aspetta Roma

Giunta regionale, Michele Emiliano cambia passo. Dopo l'accelerata iniziale e le prime tre tessere incasellate nel puzzle del nuovo Esecutivo, il governatore di Puglia tira il freno. Nessuna fretta di nominare in pectore altri assessori oltre la terna già individuata nella prima fase post-voto (l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco alla Sanità, Donato Pentassuglia all'Agricoltura e Raffaele Piemontese con buona probabilità al Bilancio). Per plasmare la nuova squadra di governo a 10 - 6 uomini e 4 donne più la presidenza del Consiglio che dovrebbe andare l'assessore uscente del Pd Loredana Capone - c'è ancora tempo. E il governatore sembra intenzionato a sfruttarlo tutto per ragionare su possibili opzioni ed eventuali incastri. «La Giunta non è pronta perché dobbiamo per forza attendere la proclamazione dei consiglieri - ha ribadito anche ieri in governatore in Fiera del Levante a Bari - La Puglia ha questa regola secondo la quale devo prendere gli assessori all'80% dagli eletti. E se io non so chi sono gli eletti, non posso fare la Giunta. Ancora per il momento resta in carica quella precedente che sta facendo perfettamente il suo lavoro. E quindi non c'è nessun problema - ha aggiunto il governatore - La Corte d'Appello avrà tutto il tempo necessario per fare questi accertamenti, anche perché mi dicono che ancora non abbia ricevuto dalle circoscrizioni di Bari i dati per procedere poi ai controlli».

Verifiche sul ricalcolo definitivo con cui i giudici baresi sono alle prese già da qualche giorno. E all'analisi c'è anche la valutazione di alcuni pareri scritti già depositati che potrebbero obbligare a rivedere la composizione dell'Assise: il primo è relativo al premio di maggioranza che potrebbe portare gli attuali 27 consiglieri a 29, l'altro riguarda l'estromissione di Senso civico dalla suddivisione dei seggi di centrosinistra. E in questo caso, al centro della questione c'è la valutazione dei criteri di calcolo relativi al raggiungimento o meno della soglia di sbarramento del 4%. Si vedrà. Ciò che è certo al momento è che senza proclamazione degli eletti, Emiliano non andrà avanti a comporre la nuova Giunta. Almeno, non ufficialmente. E del resto tra criteri territoriali da rispettare, equilibri tra liste da mantenere e ambizioni personali da gestire, trovare la quadra al cerchio non è impresa facile. E su questo fronte il fattore tempo potrebbe essere determinante per disinnescare alcuni fronti caldi e riorganizzare al contempo deleghe assessorili e i Dipartimenti. Lo schema di partenza, comunque, resta sempre lo stesso: cinque posti al Pd (dei quali due sono già stati occupati da Pentassuglia e Piemontese), due assessori a Con (il già nominato Lopalco e quasi certamente il vice sindaco di Lecce Alessandro Delli Noci), uno ai Popolari (l'assessore uscente Sebastiano Leo). Ci sono, poi, le tre caselle mobili da destinare a Sinistra italiana, Senso Civico ed eventualmente al Movimento 5 Stelle. Ed è proprio su quest'ultimo fronte che il fattore tempo potrebbe rivelarsi ancora una volta determinante per il governatore. Tempo che servirà a capire se in fase di composizione del nuovo Esecutivo, Emiliano dovrà considerare o meno l'ipotesi M5s. Valutazione che - è lo stesso governatore a specificarlo - dipenderà esclusivamente dall'esito della trattativa ancora in corso sui tavoli nazionali tra il Pd e i pentastellati . «Apertura ai 5Stelle? La disponibilità c'è. Attendiamo che a livello generale e a livello locale si possa aprire la discussione». Nessuna intenzione di offrire un assessorato sul piatto d'argento, in altre parole, al gruppo dei consiglieri regionali M5s. E sul versante opposto, nessuna voglia di dialogare con il governatore per l'ex candidata alla Regione Antonella Laricchia, come confermato nei giorni scorsi. Ipotesi di accordo che, se confermata sui tavoli romani, potrebbe invece passare invece attraverso i consiglieri Cristian Casili e Rosa Barone. Ma non è ancora tempo per dirlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA