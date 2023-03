Giovanni Gorgoni commissario straordinario dell'Asl di Brindisi dopo le dimissioni di Roseto

È Giovanni Gorgoni il commissario straordinario dell'Asl di Brindisi dopo le dimissioni presentate da Flavio Roseto, fino a pochi giorni fa direttore generale dell'azienda sanitaria locale brindisina. «La Giunta, preso atto delle dimissioni di Flavio Roseto da dg della Asl Brindisi, ha nominato oggi il dg di Aress Puglia, Giovanni Gorgoni, commissario straordinario Asl Brindisi, nelle more dell’espletamento del procedimento per la nomina del nuovo Direttore Generale», si legge in una diffusa dalla Regione Puglia. Gorgoni è direttore generale di Aress (Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale) dal 2018, ma già nei due anni precedenti era stato commissario straordinario dell'Agenzia.