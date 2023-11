Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: manifestazioni in Puglia

Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: anche in Puglia, come nel resto d'Italia, sono stete decine le manifestazioni. Cortei silenziosi o "rumore" per dire basta alla mattanza che solo quest'anno è costata la vita a più di cento donne, ultima in ordine di tempo la giovane Giulia.

A Lecce anche i preti hanno deciso di "metterci la faccia"

Un gruppo di preti della diocesi di Lecce ha accettato, anche su sollecitazione di Portalecce, di metterci la faccia.

Don Gabriele, don Cosimo, don Emanuele, don Vanni, don Elio e don Francesco si sono esposti colorandosi il volto di rosso in un giorno simbolico che non vuole solo richiamare l’attenzione sul fenomeno diffuso qual è il femminicidio, ma che chiede con urgenza un posizionamento politico e socio-culturale netto, con obiettivi solidi.

La violenza sulle donne affligge la nostra società e necessita un impegno condiviso, affinché possa essere eliminata dalle radici, le quali, come ha fatto notare anche Papa Francesco, crescono “nel terreno del pregiudizio, del possesso, dell’ingiustizia”.

Il presidente Emiliano

«Non servono proclami, né slogan. Perché la violenza è già in alcune parole che fanno male e che fanno parte di un retaggio da sradicare. La Regione Puglia celebra la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne con il "rumore" delle parole che più offendono e fanno male. Abbiamo attivato e continueremo ad attivare politiche culturali, di formazione e di sensibilizzazione perché l'ultimo caso possa essere davvero l'ultimo». Lo scrive su facebook il governatore Michele Emiliano pubblicando la campagna della Regione Puglia contro la violenza di genere che riprende alcune frasi violente e sessiste.

Capone a Casarano

«Ho deciso di trascorrere questa giornata del 25 novembre, dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, con le ragazze e con i ragazzi. Sono stata con gli studenti del liceo Vanini di Casarano, perché è con i giovani che dobbiamo parlare, sono loro che dobbiamo ascoltare. Solo così potremo davvero compiere la rivoluzione culturale necessaria per liberare la nostra società da stereotipi che vedono in tutti i campi il dominio della figura maschile. Ma per il vero cambiamento servono azioni quotidiane. Per questo l'impegno del Consiglio regionale della Puglia contro la violenza di genere va oltre il 25 novembre». Lo ha detto la presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone. «In questi mesi in tutto il territorio regionale - spiega - si stanno svolgendo numerose attività e iniziative per promuovere la parità di genere. Grazie al bando Futura 'La Puglia per la parità', emesso dal Consiglio regionale della Puglia, voluto fortemente dalla Presidenza del Consiglio regionale, sono stati finanziati 107 progetti presentati da associazioni, enti, fondazioni e imprese. Sono stati realizzati seminari, convegni, laboratori, attività artistiche teatrali musicali, percorsi formativi, rassegne e mostre». «Un lavoro sinergico ancora in corso - conclude - che si andrà ad aggiungere alle ulteriori iniziative che con la Giunta intendiamo intraprendere nel più breve tempo possibile per attuare un'azione preventiva più incisiva per arrestare tanta violenza. Per questo lunedì con l'assessora regionale al Welfare, Rosa Barone, incontrerò i responsabili dei centri antiviolenza della Puglia. Insieme redigeremo un Piano di azione».

Taranto

Due scarpette rosse appese sulla grata del ponte girevole di Taranto: l'associazione «Donna a Sud», in collaborazione con Arcigay Taranto, ha voluto realizzare questa simbolica installazione per Giulia Cecchettin e tutte le altre vittime di femminicidi in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. È la prima di una serie di azioni previste oggi dalle realtà associative e dai movimenti che, nella provincia di Taranto, si occupano di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Brindisi

La “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne” è stata celebrata nel primo pomeriggio di ieri anche presso l’auditorium della European High School di Brindisi, con grande affluenza di alunni e docenti. L’evento è stato introdotto e presentato dal rappresentante degli studenti della High School, il quale a turno ha passato la parola alle ragazze della scuola che hanno voluto contribuire con una lettera o una testimonianza.

Le prime a intervenire sono state due studentesse del Liceo Ordinario del “Fermi-Monticelli”, alle quali si sono poi susseguite cinque alunne delle varie classi della Scuola Europea. Prima di passare la parola agli esperti invitati per l’occasione, la dirigente scolastica, prof.ssa Stefania Metrangolo, è intervenuta con il suo contributo personale e ha dato il benvenuto ai testimonial a nome dell’intera comunità scolastica.



Nella seconda parte dell’evento sono infatti intervenuti gli ospiti Nico Lorusso, giornalista, Carmine Iaia e Ilaria Caravaglio, rispettivamente presidente e testimonial dell’Associazione Uniti per lo sport. Gli esperti hanno arricchito l’iniziativa con le loro storie, condividendo con i ragazzi e i docenti racconti di donne sopravvissute a relazioni violente e pericolose e sottolineando come lo sport rappresenti una realtà in cui gli uomini e le donne si ritrovano insieme e condividono esperienze positive nel nome del rispetto e della lealtà reciproca. Diversi sono stati i momenti di commozione. Tra la bandiera italiana e quella europea che svettano al lato del palco dell’auditorium, c’era la “Women’s secret box”, la scatola dei pensieri gentili, all’interno della quale si continuano a raccogliere messaggi d’affetto indirizzati alle donne della scuola insieme a contributi simbolici, che verranno interamente devoluti a un’associazione che si occupa di supportare le donne vittime di violenza. La scatola verrà aperta il prossimo lunedì 27 Novembre e le lettere al suo interno saranno consegnate alle destinatarie.

A Foggia una manifestazione teatrale

Si chiama «Isola» la performance teatrale che Il Teatro della Polvere di Foggia porterà in scena sabato 25 novembre, alle ore 20, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Lo spettacolo, per la regia di Mariangela Conte, porta sul palco un confronto «complesso e di drammatica attualità», spiegano gli organizzatori: «Sulla violenza contro le donne è necessario un cambiamento culturale nella società e nell'interazione con il sesso femminile - evidenzia la presidente del teatro, Marianna Bonghi - partendo quindi dagli strumenti della cultura il messaggio è più efficace. Il teatro, per sua natura, coinvolge emotivamente, per questo abbiamo deciso di servirci dell'arte performativa per attraversare le storie di alcune donne violate nell'animo e nel corpo, per comprendere fino in fondo, per farle proprie e agire quel cambiamento che ci auguriamo». In chiusura di serata è previsto un momento di confronto con le operatrici de 'Il Filo di Ariannà, cooperativa sociale che gestisce i centri antiviolenza degli ambiti di Lucera, San Severo e Vico del Gargano.