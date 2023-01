Oggi, 17 gennaio, è Sant'Antonio Abate, patrono degli animali domestici e dei pizzaioli. E' per questo che si celebra anche la Giornata internazionale della pizza.

Secondo un'indagine di coldiretti e Ixé più di quattro italiani su dieci (44%) preparano la pizza in casa, spinta dalla nuova passione per il fai da te in cucina, ma anche poter scegliere personalmente gli ingredienti e garantirsi un prodotto gourmet 100% Made in Italy. Ma vanno forti anche le pizzerie: complessivamente la pizza genera un fatturato che ha superato i 15 miliardi di euro, con oltre 100 mila addetti a tempo pieno, che diventano 200 mila nel weekend. In Italia si sfornano 2,7 miliardi di pizze all'anno.

APPROFONDIMENTI LA RICORRENZA Verso il "Pizza day" del 17 gennaio. Manfredonia e Francavilla città di "pizza lovers" LECCE La miglior pizzeria del Regno Unito parla anche salentino. «Abbiamo aperto durante la pandemia e oggi ce l'abbiamo fatta» IL RICONOSCIMENTO Il miglior pizzaiolo della Gran Bretagna? E' un pugliese LA PREMIAZIONE Top Pizza, presentata la classifica delle migliori: due pugliesi tra le prime cinquanta

Se al posto di preparare in casa la pizza si sceglie di mangiarla in pizzeria, non ci si accontenterà di una pizza qualunque. Occorre allora avere pronto un indirizzario per scegliere le migliori. Ecco quali sono le migliori pizzerie pugliesi secondo il 50 Top Pizza, la classifica stilata ogni anno dal giornalista Luciano Pignataro, in cui sono elencate le migliori pizzerie d'Italia.

Le 5 pizzerie pugliesi nell'Olimpo

Due le pugliesi tra le prime 50: si tratta di 400 Gradi di Lecce (23esimo posto) e Luppolo e Farina di Latiano, in provincia di Brindisi, al 45esimo posto.

All'81esimo posto compare la pizza del Canneto Beach 2 di Margherita di Savoia, mentre all'82esimo posto c'è Lievito 72 di Trani, entrambe nella Bat. Per trovare la prima pizzeria barese bisogna fare un salto fino all'83esimo posto, dove si piazza Il vecchio gazebo di Molfetta.