Giorgia Meloni scherza sulla Puglia: «È la principale nemica della mia dieta»

Sarà colpa del granchio blu o magari dei prodotti tipici. Ma Giorgia Meloni, turista per oltre una settimana in Puglia, lo dice senza giri di parole: «Questa regione è la principale nemica delle mie diete». Prima di rientrare a Roma, trova anche il tempo per scherzare sulla meta delle proprie vacanze. La premier è stata in una masseria nei pressi di Ceglie per circa una decina di giorni.

Cosa ha detto Giorgia Meloni

«Sono riuscita a ritagliarmi qualche giorno di vacanza.

Dovevo riuscirci. Sono più di due anni che non mi fermo e, a un certo punto, la stanchezza eccessiva rischia di farti perdere lucidità e concentrazione. Poi si sa che la Puglia è una delle mie mete preferite, se non fosse che è la principale nemica delle mie diete. È un ponte naturale tra Occidente e Oriente, per questo il governo l’ha scelta per ospitare i lavori del G7 nel 2024» ha detto al settimanale Chi.

Domenica scorsa il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, marito della sorella di Meloni, aveva pubblicato sui social una foto divenuta subito virale con la presidente del consiglio ritratta con un granchio blu, uno dei cibi pregiati dell'estate. Giorgia Meloni, qui, si è rilassata, ha trascorso dei giorni evidentemente sereni e ha ricaricato le pile.