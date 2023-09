Il gioco da tavolo del Salento: come il Risiko ma a spasso per le province di Lecce, Brindisi e Taranto. Le carte imprevisto: "toccu" e "lampu"

Un gioco da tavolo nel quale si va a spasso per le province di Lecce, Taranto e Brindisi, fino a Santa Maria di Leuca. Come fosse il Risiko, ma ambientato nel Sud della Puglia. "Il gioco del Salento", si chiama, con un sottitolo che già spiega come funziona: "Ci cammina llica, ci resta a casa sicca". Un invito, in dialetto leccese, a camminare, a muoversi. Il progetto è edito da Demoela Giochi, nato dall'immaginazione di Diego Contino e di Samantha Centonze, rispettivamente “lampadina” e “penna” dell’agenzia di comunicazione Destinazione Avventura, realizzato con il coordinamento grafico di Emanuele Mazzei.

L'obiettivo del gioco del Salento è quello di diventare il giocatore più ricco del tavolo, accumulando "ronzini" (chiaro riferimento a Sant'Oronzo), le banconote a km 0 protagoniste del gioco, acquistando terreni e facendo investimenti per migliorare con nuovi servizi paesi e città della penisola salentina. Una vera e propria full immersion nella cultura popolare del Tacco d’Italia raccontata con la proverbiale verve ironica dei due autori. Proprio come nel Risiko, è facile trovare degli intoppi, con una carta sulla quale c'è scritto: "Toccu!". O avanzare in maniera facile, aiutandosi con "Lampu!".

Tra i personaggi noti coinvolti, il divulgatore Massimo Cannoletta, super campione del gioco televisivo più famoso d’Italia e i The Lesionati, la squadra di comici e youtuber salentini capitanata da Giampaolo Morelli, come sempre in compagnia dell’istrionico trasformista Pasquale Zonno e del maestro Enzo Petrachi. Tra le varie caselle presenti sul tabellone figurano anche quelle dedicate ai supporter principali dell’iniziativa, aziende salentine particolarmente iconiche e punti di riferimento del loro settore non solo a livello locale, come Quarta Caffè, Cantine Paololeo, Fondonatura e Willo.

«Si può parlare di cultura, tradizioni e marketing territoriale in tanti modi, ma farlo con leggerezza e ironia è quello che ci piace di più - afferma Diego Contino, stratega della comunicazione digitale e giornalista coinvolto in tanti progetti a livello nazionale e internazionale - Un modo simpatico per raccontare vizi e virtù di chi vive ogni giorno questa bellissima terra».

I luoghi

Dal punto di vista ludico, si tratta di un classico gioco di società, il cui l’obiettivo è accumulare il maggior numero di ronzini, presenti in quattro tagli diversi, che mostrano le effigie di personaggi entrati nell’immaginario popolare locale, come Francesco Millelire, Bruno Petrachi, Pino Zimba e Renata Fonte.

Durante le varie fasi del gioco si esplorano passo passo alcune delle località più iconiche del territorio, come Lecce, Brindisi, Gallipoli, Manduria, Mesagne, Nardò, Galatina, Otranto, Maglie, Tricase, giusto per citarne alcune. «Avremmo voluto inserirne molte altre ma il numero di caselle sul tabellone purtroppo era limitato e siamo stati costretti a fare delle scelte talvolta difficili. Un modo diverso e volutamente anacronistico anche per tramandare le nostre tradizioni e il nostro dialetto, riunendo la famiglia attorno a un tavolo, con il sogno di riuscire a distogliere per qualche ora i più piccoli dallo schermo degli smartphone trasportandoli in un’esperienza multi-generazionale fatta di aneddoti ancestrali e vecchi modi di dire. Vogliamo ringraziare anche i partner che davvero con grande entusiasmo hanno subito accettato di far parte di questo progetto” aggiunge Samantha Centonze, social media manager e copywriter di molti locali salentini.

Oltre alle aziende presenti sul tabellone, infatti, hanno supportato il progetto anche quiSalento e Salentointasca, come media partner, e altre aziende del territorio come Geco Gin, Azienda Agricola Villani Miglietta, Tiberio Ancora Personal Trainer, Masseria Relais Santa Teresa, Grimaldi Store Property Finder e La Musique Eventi.

Il gioco può essere ordinato online sul sito www.destinazioneavventura.it ma sarà disponibile anche in varie attività commerciali e librerie dislocate su tutto il territorio salentino.