Giochi del Mediterraneo, non c'è l'accordo sul comitato, salta la riunione pomeridiana a Roma

Nulla di fatto a Roma nella riunione per i Giochi del Mediterraneo. All’ordine del giorno, la ricostituzione del comitato organizzatore locale dal quale sono usciti nelle settimane scorse prima il Coni e poi il Governo. Non si é raggiunta alcuna intesa nel vertice odierno, presenti i ministri Andrea Abodi (Sport), Raffaele Fitto (Affari europei, Coesione e Pnrr), i presidenti del Coni, Giovanni Malagò, e del comitato internazionale dei Giochi, Davide Tizzano, nonché il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e il commissario di Governo, Massimo Ferrarese, mentre il governatore pugliese Michele Emiliano era in collegamento. Tutto è stato rinviato a venerdì, ad una nuova riunione a Roma. Il disaccordo é emerso sulla diversa impostazione assunta da Governo e Regione. Il primo vuole azzerare l’attuale comitato e crearne uno nuovo, nel quale Governo e Coni avranno più spazio, rappresentanza e poteri, mentre la Regione vuole mantenere l’attuale comitato. Oggi Regione, Comune e Provincia di Taranto esprimono la maggioranza. Il Governo è del parere che chi ha messo le risorse per i Giochi del Mediterraneo (l’Esecutivo con 150 milioni) debba contare di più rispetto a chi fondi non ne ha messi, mentre la Regione sostiene che non ci sono addebiti da muovere all’attuale comitato, che per la Regione ha lavorato bene per la manifestazione di giugno 2026, con Taranto sede principale ed eventi nel Tarantino, nonché a Fasano, Conversano, Brindisi e Lecce. Al comitato attuale, inoltre, il Governo imputa i ritardi organizzativi sin qui accumulati che comunque mettono in serio rischio la manifestazione, considerato che a Taranto si tratta di ristrutturare significativamente lo stadio e costruire sia il centro degli sport nautici (vela, canoa e canottaggio) che la piscina olimpionica con due vasche da 50 metri. Su come cambiare il comitato e su come eventualmente intervenire sullo statuto, oggi non si é approfondita la discussione perchè le divergenze sono emerse subito e quindi si é preferito rinviare tutto a venerdì.

Accordo mancato, niente riunione al pomeriggio

Con la mediazione ci si metterà subito al lavoro. Per Mattia Giorno, assessore del Comune di Taranto a Roma col sindaco Melucci, “Regione e Governo devono ora allineare le proprie posizioni” mentre il sindaco di Taranto al tavolo ha detto che adesso c’è sintonia tra Comune e commissario.

Non essendo stato trovato l’accordo sul comitato, é saltata anche la riunione odierna del pomeriggio del comitato nella quale Ferrarese avrebbe dovuto presentare il nuovo masterplan dei Giochi: 150 milioni di budget, 31 opere, molte delle qialo sono ristrutturazioni e ammodernamenti. Ferrarese avrebbe presentato il nuovo masterplan (su cui ottenere l’assenso del Governo) solo se ci fosse stato un nuovo comitato, ritenendo inadeguato il confronto con l’attuale organo privo di Governo e Coni. Il comitato internazionale ha intanto già richiamato il comitato organizzatore locale a presentare il masterplan entro fine mese.

La nota dei ministri Abodi e Fitto

Durante la riunione, i Ministri Abodi e Fitto - fanno sapere i diretti interessati tramite una nota -, nel confermare l'impegno del Governo a garantire il regolare svolgimento a Taranto dei XX Giochi del Mediterraneo hanno rappresentato la necessità di modificare in modo sostanziale l'attuale governance del Comitato organizzatore anche mediante la costituzione di un nuovo Comitato organizzatore; hanno confermato l'impegno del Governo, allo stanziamento di eventuali ulteriori somme occorrenti per assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali, anche alla luce dell'incremento dei costi, nonché per garantire l'organizzazione e il regolare svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo; hanno confermato la volontà del Governo di pervenire, entro il 30 ottobre 2023, all'approvazione del masterplan dei Giochi, previo inoltro al Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Il Governo conferma che i Giochi a Taranto rappresentano una fondamentale occasione di rilancio per il territorio di Taranto.