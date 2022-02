Puglia, 3.652 nuovi casi. Gimbe: contagi diminuiti del 14% in una settimana

Oggi in Puglia si registrano 3.652 nuovi contagi da Covid-19 su 29.393 test giornalieri eseguiti (positività 12,4%). Sono 9 le persone decedute. I nuovi casi sono così distribuiti per territorio: in provincia di Bari, 932; in provincia di Bat, 272; in provincia di Brindisi, 322; in provincia di Foggia, 589; in provincia di Lecce, 1.065; in provincia di Taranto, 443; residenti fuori regione, 20; persone per cui la provincia è in corso di definizione: 9.

Delle 83.307 persone attualmente positive, 689 sono ricoverate in area non critica (ieri 708) e 44 in terapia intensiva (ieri 48).

Casi calati del 14% in una settimana

Calano ancora i contagi Covid in Puglia, secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe nella settimana dal 16 al 22 febbraio, rispetto a sette giorni prima, si registra un decremento pari al 14%, parallelamente diminuiscono anche i casi attualmente positivi per 100mila abitanti, ora 2152. L'occupazione dei posti letto in area medica è pari al 24,9%, in terapia intensiva invece si attesta al 10,5%. La provincia in cui si sono registrati più nuovi casi ogni 100mila abitanti è quella di Lecce con 957, segue quella di Foggia (784), Brindisi (634), Bari (624), Taranto (614) e Bat (557).