Ieri erano sullo stesso palco ma non erano seduti uno accanto all’altro come spesso accade. Spesso ma non sempre. Tra Decaro e Emiliano si vocifera che in questo momento i rapporti non siano idilliaci, non sarebbe nemmeno la prima volta. Ciclicamente, nei 20 anni di amicizia personale e vicinanza politica, ci sono periodi di appannamento. Parentesi in cui fanno fatica persino a parlarsi ma poi si ritrovano magari per tinteggiare casa dopo un trasloco.

I rapporti tra il primo cittadino e il governatore



Questo forse è uno di quei periodi “no”, ci sarebbero due indizi che farebbero ipotizzare che sia così: venerdì Emiliano ha riunito i suoi alleati nella sede storica del Pd a Bari, quella che sarebbe anche casa di Decaro, quindi. Ma proprio il sindaco non c’era, c’è chi sostiene che non sia stato nemmeno invitato ma appare una ipotesi complicata vista la vicinanza al segretario Marco Lacarra. Fatto sta che l’assenza è stata notata. «Quella era la riunione di Michele, Antonio ne ha fatto una sua con altri gruppi», dicono dall’entourage di Decaro. Un chiarimento che sembra, però, avallare la tesi che tra i due questo sia il fisiologico momento di calo nella ventennale amicizia. Succede non di rado che i due si dividano, anche su scelte importanti: è accaduto quando il presidente dell’Anci si legò a Renzi, ad esempio. È accaduto che ci fossero frizioni forti in materia di urbanistica, altro esempio. Due personalità diverse ma allo stesso tempo di “peso” difficilmente possono andare sempre d’amore e d’accordo. D’altronde, in ballo in questo momento c’è il futuro del Pd nazionale, di quello pugliese ma anche dei due esponenti più in vista. Le loro carriere politiche sono sempre, o quasi, state legate, la scelta di uno ha condizionato quella dell’altro. E con ogni probabilità lo sarà anche tra uno o due anni al massimo, quando Emiliano potrebbe decidere di lasciare in anticipo la Regione per candidarsi all’europarlamento; oppure 365 giorni dopo quando Decaro dovrà lasciare la fascia tricolore (è già al suo secondo mandato) e ufficializzare la sua candidatura alle Regionali. Prima, però, c’è da riportare ordine in un Partito democratico ai minimi storici, e non a livello di consenso (anche quello, però). In settimana si è consumato uno strappo non indolore, nonostante i tentativi di Emiliano di indorare la pillola e minimizzare l’accaduto («Sono tutti contenti dell’uscita di Amati e Mennea»). Due esponenti di spicco del partito pugliese, come Fabiano Amati e Ruggiero Mennea, hanno abbandonato il gruppo in Consiglio, stracciato la tessera, e sono passati con il nemico giurato di Emiliano, l’ex ministro Calenda.

L'Addio