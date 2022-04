Gaffe di Emiliano sulla promozione del Bari: dimentica il Lecce e viene travolto dalle critiche

Michele Emiliano ha provato a festeggiare in maniera più soft su facebook per mantenere una certa imparzialità ma non è riuscito ugualmente ad evitare la gaffe: in un primo post, infatti, ha scritto della «Puglia» che «ha di nuovo una grande squadra in serie B grazie al sacrificio di tutti».

Una frase che è stata fraintesa da molti utenti, soprattutto dai tifosi del Lecce che, risentiti, gli hanno ricordato che in serie B c'è già la squadra giallorossa e che sta anche lottando per il salto in serie A.

APPROFONDIMENTI LE VOCI DEI PROTAGONISTI Bari, il ds Polito: "Bravi tutti, non era facile andare in Serie... BARI Bari, i tifosi allo Stadio San Nicola: la curva biancorossa e i... SERIE C Latina-Bari 0-1: l'inferno è finito. Biancorossi in Serie... BARI Il Bari è il Serie B: la città esplode di gioia - FOTO SPORT Latina-Bari 0-1, l'attesa per la promozione in B - VIDEO

Latina-Bari 0-1: l'inferno è finito. Biancorossi in Serie B. I tifosi in festa, la gioia di De Laurentiis

A quel punto al governatore non è rimasto altro da fare che correggere il tiro e, soprattutto, il post sui social: «La Puglia - ha sottolineato nella seconda versione - ha di nuovo un grande Bari in serie B scrive - grazie al sacrificio di tutti i giocatori, i dirigenti, l'allenatore, il presidente e soprattutto dei tifosi che anche oggi a Latina e allo stadio San Nicola hanno seguito a migliaia la squadra incoraggiandola e sostenendola. È stata una rincorsa dura, difficilissima che ha riportato la Bari nel calcio che conta. Attendiamo adesso le altre squadre pugliesi impegnate nel finale dei loro campionati».

Bari, il ds Polito: "Bravi tutti, non era facile andare in Serie B. Il segreto? Abbiamo gli attributi"

Comunque, nemmeno dopo aver riscritto il messaggio di auguri diretta alla squadra biancorossa è riuscito ad evitare i rimproveri: «Salvini al nord=Emiliano al Sud, presidente che pensa solo e soltanto a Bari, dimenticando tutte le altre provincie», rimprovera un altro utente.

Latina-Bari 0-1, l'attesa per la promozione in B - VIDEO

La polemica

«Per vedere il grande calcio ti invito alla prossima partita dei giallorossi al Via del Mare». La gaffe del presidente della Regione Puglia non passa inosservata e a metterci il carico è il consigliere regionale capogruppo La Puglia Domani, Paolo Pagliaro.

«Complimenti alla Bari ma caro Michele sei proprio un furbacchione - scrive Pagliaro su fb - prima, preso dalla gioia per la promozione della tua Bari, avevi scritto in un post che la Puglia adesso ha una grande squadra in B, dimenticando il Lecce».

«Per la verità avevi ragione perché il Lecce è la regina del Salento. E come diciamo da sempre Salento non è Puglia» sottolinea Pagliaro da sempre sostenitore della "Regione Salento".

«Poi hai corretto il post (ma gira lo screenshot) - ricorda il consigliere - Ho sorriso quando me lo hanno segnalato. Un abbraccio presidente. Per vedere il grande calcio ti invito alla prossima dei giallorossi al Via del Mare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA