G7, zona rossa attorno al castello, strade off limits e locali chiusi: i dettagli (e la mappa)

Via le auto in transito e sosta da buona parte di Centro, Minnuta e Casale ma anche nuovi spazi parcheggio ed itinerari alternativi. Il Comune, in vista della cena dei grandi del mondo che si terrà al Castello Svevo, ha pubblicato l’ordinanza su uno dei temi cardine per la sicurezza, quello della viabilità. Il piano sulle “zone rosse” di Brindisi e Fasano (in vista della cena nel maniero del capoluogo e del vertice a Borgo Egnazia) sarà presentato stamane in Prefettura nel corso di una conferenza stampa.

Proprio ieri sono stati disposti il divieto di transito e circolazione (tra le 7 del 13 giugno e l’1 del 14) e quello di sosta, con rimozione dei veicoli (tra le 7 del 12 giugno e l’1 del 14) in via Provinciale San Vito, parco del Cillarese (inclusa l’area di parcheggio), via del Lavoro tra (via della Vite e via Provinciale San Vito, vico Lungo, via Madonna del Dolce Canto, via Ariete, via Arcione, vico Rotto, via Crocevia Caprai, vico Monfalcone, corte Delfino, via Osanna (tra via Provinciale San Vito ed il passaggio a livello e tra i civici 93 e 132), via Delfino, via Ponte Ferroviario, via Silla Dittatore, via Vespasiano, via Ottaviano, via de’ Carpentieri, via Appia, nel tratto compreso tra il sottopasso pedonale e via Bastioni San Giorgio, via della Libertà, via dei Mille, via Andrea Pigonati, via Thaon de Revel, via Lucio Scarano, via Zara, vicolo Veneziani, via Dorotea, via Sant’Aloy, largo Guglielmo da Brindisi, largo San Paolo, via Pasquale Camassa, largo Sciabiche, via Lenio Flacco, via de’ Vavotici, via Santa Barbara, nel tratto compreso tra via San Benedetto e via Moricino, via Moricino, via Lauro, via Armengol, via San Benedetto, vico Bianchi, vico Epifani, vico Migliore, via Cittadella, via Cittadella Nuova, via Castello, via de’ Templari, via Nicolò Taccone, via Rodi, Corte Nicolò Taccone, via Gorizia, via Santa Margherita, via Monopoli, via de’ Caracciolo, via Guglielmo Marconi, via Alfredo De Sanctis via San Benedetto, via Passante, Corte Passante, via Manzoni, via Carmine, (via Giordano Bruno e via Cristoforo Colombo), via Cristoforo Colombo (tra via Carmine e via Castello), lungomare Amerigo Vespucci.

Per le strade con divieto di transito e circolazione si aggiunge anche via Cristoforo Colombo, nella parte tra via Carmine e corso Umberto. Sempre tra le 7 del 13 e l’1 del 14 saranno off-limits per i pedoni, con una serie di chiusure per i vari varchi, via Ciciriello, l’ex collegio Tommaseo ed il bosco urbano, via Provinciale San Vito, via Ponte Ferroviario, via Ottaviano, via Carpentieri, via Cristoforo Colombo, via Dè Caracciolo, via Rodi (da via Dè Caracciolo a via Taccone), via Taccone (da via Rodi, via Cittadella Nuova, via Madonna della Neve (Chiusura: civia 15, Incrocio via Cittadella), via Cittadella,via Sant’Aloy (da via Cittadella), largo Guglielmo Da Brindisi, via Scarano, via Scarano/Largo Sciabiche, Largo Sciabiche/ via Tahon De Revel, via Amerigo Vespucci: faranno eccezione i residenti, gli operatori sanitari per le emergenze, i lavoratori delle attività nell’area. Spetterà poi alle forze dell’ordine stabilire se ci sia la necessità di estendere il divieto anche alle vie già interessate da quello per il traffico veicolare.

Nella stessa fascia oraria “all’occorrenza e su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza”, sarà disposto il divieto di transito e di circolazione su via Maestri del Lavoro, strada Comunale 10, via contrada Baroncino, via Ruggero De Simone, via Nicola Brandi, via Benedetto Brin (dal civico 5 alla rotonda con via De Simone), via Ettore Ciciriello, la provinciale 697, viabilità complanare, la statale 379 in direzione sud, lo svincolo “Casale”, la statale 16, via Provinciale San Vito. Così come sarà consentito il transito veicolare su percorsi alternativi: via Duomo, via Annibale De Leo, piazzetta Dante, via Marco Pacuvio, via Tarantini; via Ferrante Fornari, via Carmine, via Giordano Bruno; via Carmine, via San Lorenzo da Brindisi, corso Umberto, piazza Cairoli ed ancora corso Umberto. Infine, la aree per il parcheggio riservate ai residenti delle vie per cui è stato stabilito il divieto di sosta, tra le 1 dell’11 giugno e le 14 del 14 giugno: villaggio Acque Chiare, Largo Poliziano (Parco Bove), i parcheggi del Palapentassuglia, del BrinPark, del Centro commerciale Le Colonne, in via Spagna,via Grecia, via del Lavoro. Sarà allestita anche una navetta gratuita con le zone interessate. A questo si è aggiunta anche un’ulteriore ordinanza con la chiusura di una serie di attività nella zona di riferimento, compresi i distributori di benzina e le attività per la somministrazione di bevande.

