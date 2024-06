​G7, sequestrata la nave che doveva ospitare 2.700 agenti di Polizia. La Procura apre un'inchiesta: ipotesi di frode

E' giunta nel porto di Brindisi la nave-traghetto Gnv Azzurra che ospiterà circa 600 operatori delle forze dell'ordine impegnati nei servizi di sicurezza per il G7, in programma da domani a sabato a Borgo Egnazia sul litorale di Fasano.

«Il traghetto - informano dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico - resterà nel porto sino al 17 giugno». L'arrivo della nuova nave si è reso necessario dopo le polemiche per le condizioni della nave Mykonos Magic che inizialmente avrebbe dovuto ospitare oltre 2500 agenti delle forze dell'ordine. Alloggi, hanno denunciato i sindacati di polizia e carabinieri «sporchi e fatiscenti».

Ma a quanto pare, neppure la Gnv Azzurra rispetta, secondo i sindacati, gli standard minimi per la permanenza degli agenti.

Da qui la richista urgente al questore di una soluzione alternativa negli alberghi. "In particolare - si legge nella nota del Siap - molti colleghi lamentano di essere stati trasferiti da una situazione già di per sé critica a una soluzione ancora più inadeguata: l’utilizzo della nave traghetto Gnv Azzurra".

Il sequestro

Proprio per questo la Mykonos Magic è stata posta sotto sequestro probatorio. Il Servizio Centrale Operativo e la Squadra Mobile di Brindisi hanno avviato le indagini a seguito delle gravi criticità segnalate dal personale delle Forze di Polizia, assegnato ai servizi di sicurezza e di ordine pubblico, già salito a bordo della citata motonave per prendere alloggio. "La tempestiva attività investigativa, condotta con la collaborazione delle varie articolazioni specialistiche della Questura di Brindisi - si legge in una nota - ha documentato rilevanti criticità igienico/sanitarie e gravi carenze alloggiative, tali da integrare il reato di frode nelle pubbliche forniture. Gli elementi d’indagine sinora raccolti dalla Polizia di Stato e la necessità di ulteriori approfondimenti investigativi anche di natura tecnica ha reso necessario l’adozione del decreto di sequestro della motonave. Per l’esecuzione del disposto sequestro il personale della Polizia di Stato è stato coadiuvato, per gli aspetti di specifica competenza, dalla Capitaneria di Porto e dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità dell’Arma dei Carabinieri. Il personale delle forze di polizia che aveva trovato alloggio sulla “Mykonos Magic” è stato già trasferito su un’altra nave e in altre strutture alloggiative".

Da qui il noleggio da parte del ministero dell'Interno del traghetto Gnv Azzurra. Oltre mille tra poliziotti e carabinieri sono stati trasferiti in strutture ricettive tra le province di Brindisi, Lecce e Taranto. Intanto la Procura di Brindisi avrebbe aperto un fascicolo, con il Governo come parte lesa: l'ipotesi di reato è frode.