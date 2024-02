Entra nel vivo la fase operativa per l’organizzazione del G7 - il vertice con i leader di Italia, Usa, Francia, Germania, Gran Bretagna, Giappone e e Canada, che si terrà dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano. Intanto si attende l’ annuncio ufficiale del nome del commissario straordinario che sovrintenderà a tutta la macchina organizzativa: si tratta dell’ingegnere dell’Anas Fulvio Maria Soccodato, 57 anni, già responsabile del coordinamento progetti sisma del 2016.

Proprio Soccodato sarà nei prossimi giorni in Puglia per incontrare i vari enti. Intanto questa mattina alla Camera ci saranno le audizioni sul decreto per la realizzazione di interventi infrastrutturali legati alla presidenza italiana del G7. Oggi la Commissione , in sede referente, proseguirà l’esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 5/2024, recante “Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, nell’ambito del quale svolgerà le audizioni informali del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e di rappresentanti di: Fairwatch, Sbilanciamoci, Consiglio nazionale geometri e geometri laureati, Autorità nazionale anticorruzione, Comune di Fasano, Provincia di Brindisi, Consiglio nazionale dei geologi, Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, Consiglio nazionale degli ingegneri, Cna, Confartigianato Imprese e Anas.

