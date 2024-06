L’ipotesi (probabile ma non confermata): anche Volodymyr Zelensky al G7 in Puglia, a Borgo Egnazia, dal 13 al 15 giugno. Il leader ucraino potrebbe arrivare in Italia per la firma con il presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, di un patto di sicurezza bilaterale. L’inquilino della Casa bianca, al contempo, avrebbe autorizzato l'Ucraina a colpire in territorio russo con armi Usa ma solo nell'area vicino a Kharkiv, non a lungo raggio e come controffensiva. Il patto che verrebbe firmato nei giorni pugliesi diventerebbe il più significativo di una serie di accordi che Kiev ha stretto con i singoli Paesi della Nato - compresa l'Italia - e che prevedono impegni sul sostegno a lungo termine, compreso l'addestramento militare, la condivisione dell'intelligence e l'assistenza economica. La notizia è stata lanciata dal Financial Times, che spiega come l'obiettivo sia quello di placare le ire di Zelensky, "in quello che forse è il momento più basso e teso" delle relazioni tra Washington e Kiev dall'inizio dell'invasione russa.

La situazione

L’idea sarebbe scaturita dalla decisione degli Usa e della Cina di non partecipare al vertice per la pace in Svizzera, organizzato proprio dall'Ucraina, subito dopo il g7. «Non una decisione forte - aveva detto Zelensky -. La sua assenza sarà solo una standing ovation personale a Putin». L'ufficio del presidente ucraino ha diffuso anche un memo ai dirigenti governativi e ai parlamentari invitandoli a criticare e fare pressioni perché sia Biden che il presidente cinese Xi Jinping partecipino al summit. «Se non vengono, allora qual è il loro vero interesse?"», si legge nella nota diffusa due giorni fa. «Siamo più distanti che mai da quando è iniziata la guerra. È una situazione molto, molto tesa», avrebbe detto un alto funzionario ucraino al Financial Times, spiegando come sia fondamentale l'accordo da firmare al G7 in Puglia.

L’accordo, in realtà, è atteso da mesi perché risponderebbe al patto del luglio dell’anno scorso, quando a Vilnius i sette paesi più industrializzati dell’area Nato, assicurarono che avrebbero firmato un’intesa particolare con l’Ucraina. Negli undici mesi seguenti Regno Unito, Francia, Germania, Canada e Italia hanno già provveduto all’accordo, gli Stati Uniti non ancora.

Il tutto sarebbe un altro tassello per cui gli occhi del mondo, a metà mese, saranno tutti rivolti sulla Puglia e su Borgo Egnazia. Da capire se nelle prossime ore cosa succederà: per il momento non vi sono conferme ufficiali né da fonti ucraine e neppure americane, se non l'articolo pubblicato dal Financial Times, che cita ufficiali governativi statunitensi. Ma non vi sono neppure smentite ufficiali, nonostante l’articolo del Ft sia stato pubblicato ormai da 48 ore.

Alla lista degli invitati al G7 si erano già uniti il presidente turco Tayyip Erdogan (l'iniziativa è stata del governo italiano, per ampliare la platea degli interventi) e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Secondo la Reuters diversi Paesi africani e sudamericani sono stati invitati ai cosiddetti "outreach meetings" (incontri laterali). Al vertice, invece, parteciperanno di diritto i primi ministri di Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Francia, Germania, Giappone e ovviamente Italia, che ospita l'evento perché nel proprio anno di presidenza (nel 2017 il G7 si tenne a Taormina, in Sicilia). Per la prima volta quest'anno parteciperà al vertice del G7 anche Papa Francesco (che dovrebbe intervenire anche su temi legati all'intelligenza artificiale e allo sviluppo tecnologico in modo etico, oltre che alla pace). E sarà presente il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. Zelensky - con tanto di accordo con Biden da firmare in terra fasanese - sarebbe l'ultima aggiunta a un vertice che porrà la Puglia sotto i riflettori del mondo.

Per altro ieri il Viminale ha fatto sapere che nei giorni del G7 in Puglia verrà sospeso il regime ordinario di libertà di movimento all'interno dell'Area Schengen (attivata in applicazione degli articoli 25 e 27 del Regolamento UE 2016/399 del 9 marzo 2016). Saranno quindi ripristinati i controlli. «Le frontiere nazionali terrestri, marittime e aeree, come da prassi consolidata dagli Stati in occasione di eventi analoghi, saranno temporaneamente soggette a controlli», spiegano dal Ministero dell’Interno. I controlli saranno attivi alle frontiere dalle 14 del 5 giugno fino alle 14 del 18 giugno.

