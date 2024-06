Il parterre di ospiti del G7 si arricchisce via via di nomi importanti. Eppure, al tavolo mancheranno i principali attori della scena mondiale, coloro i quali – per profilo politico, potenza economica e relazioni internazionali – contribuiscono a decidere effettivamente il destino del mondo. La pensa così il presidente dei Corsi di Laurea di Scienze Politiche dell'Università del Salento, Daniele De Luca.

Professore, uno dei temi principali che il G7 affronterà sarà il conflitto fra Russia e Ucraina. Cosa dobbiamo aspettarci da questo summit? Il commissario Ue per gli Affari economici Paolo Gentiloni ha detto che si prenderà una decisione circa l'utilizzo di 300 miliardi di asset russi bloccati per finanziare l'Ucraina. La trova una strada ragionevole?

«Purtroppo, le sanzioni non stanno funzionando come ci si sarebbe aspettato. Anche perché sono tanti i Paesi che supportano indirettamente la Federazione russa, anche in Europa. Secondo un report diffuso dal New York Times, il Belgio – per esempio – ha aumentato dell'81% il volume commerciale con la Russia di Putin; l'Olanda del 32%; la Spagna del 57%. E dopo l'invasione dell'Ucraina, le esportazioni sono cresciute del 130% per il Belgio; del 112% per la Spagna; del 74% per l'Olanda. Nell'area extra Ue, l'India ha accresciuto gli scambi del 430% e il volume commerciale del 310%, per non parlare della Turchia di Erdoğan. Dunque, la proposta statunitense di usare fondi russi per un prestito all'Ucraina è davvero un'ipotesi estrema che non so quanti Governi europei saranno pronti ad avallare. A questo dovremmo aggiungere un nuovo elemento: come reagiranno i G7 alla decisione del presidente Biden di “autorizzare” le forze ucraine a usare le armi americane contro obiettivi in territorio russo? Per esempio, alcuni paesi europei, come la Germania, stanno per fare lo stesso».

Proprio la presenza di Erdoğan potrebbe servire a tenere aperto lo spiraglio di trattativa costituito dal documento che il presidente turco ha proposto come base di un eventuale negoziato e che Putin ha accolto, seppur timidamente. La convince?

«È un'ipotesi sul tavolo, come tante avanzate in questi anni e che poi non hanno portato a nulla. Bisogna capire quale compromesso territoriale l'Ucraina dovrà fare».

A guardare la Storia, esiste oggi un concreto rischio di guerra nucleare?

«Questa minaccia è stata più volte ventilata anche durante gli anni della Guerra fredda, ma chi ha il potere di decidere è consapevole che quello sarebbe un conflitto a vittoria zero. È la teoria della “Distruzione reciproca assicurata”. Valeva negli anni del duro confronto tra Stati Uniti e Unione Sovietica, vale ancora oggi».

Professore, cosa si aspetta da questo G7?

«Nell'ambito delle relazioni internazionali, appartengo alla scuola realista e non mi aspetto molto. Il format dovrebbe essere modificato per inserire ufficialmente paesi come Cina, India o Brasile. Integrando questi paesi, si toglierebbe qualche arma a un’altra importante organizzazione quale quella dei Brics – che chiaramente si pone come alternativa all’Occidente. Una stretta collaborazione con l'Unione africana sarebbe fondamentale, in considerazione del fatto che nel continente ci sono, al momento, almeno quindici conflitti interni ed esterni. Tutto questo serve a ricordarci che il G7 è un incontro informale e in diplomazia si tratta di una distinzione importante: nessun problema di politica internazionale può essere risolto durante un confronto informale, tanto più che si finirebbe per delegittimare le sedi proprie per la risoluzione di questo genere di controversie. E poi c'è un altro dato».

Quale?

«La presenza dei rappresentanti dell'Unione europea è sicuramente importante, ma oggi come oggi qualcuno saprebbe spiegare qual è la politica estera o militare della Ue? Finché l'Europa non si doterà di un forte sistema di difesa, dovrà garantire il suo massimo impegno in sede Nato, l'unico ombrello sul quale oggi può contare per la sua sicurezza».

Si voterà per le Europee fra pochi giorni, gli Usa si preparano, a novembre, a nuove elezioni. Quanto influisce l'incertezza sul futuro dei decisori pubblici nelle delicate partite che il G7 sarà chiamato a discutere?

«Se ci sarà una vittoria delle forze riformiste o conservatrici in Ue non dovrebbe cambiare nulla. Diverso scenario si aprirebbe se vincessero i sovranisti o gli oltranzisti. Stiamo a vedere».

Si discuterà anche di Intelligenza artificiale, destinata a cambiare profondamente il mercato lavoro. Cosa ne pensa?

«Non avere la Cina al tavolo è un grave errore. La Russia è esclusa per motivi bellici, ma sono le due nazioni che più di tutte le altre hanno padronanza informatica a livello legale e illegale e sono capaci di incidere sulle politiche di gestione dell'IA».

Cosa lascerà il G7 alla Puglia?

«Una meravigliosa cartolina, la Puglia sarà la finestra sul Paese. Ma resta che il G7 altro non è che una meravigliosa passerella informale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA