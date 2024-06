La prima volta di un Pontefice al G7. Non poteva mancare, non voleva mancare, Papa Francesco, nel vertice dei record - mai così alto il numero degli ospiti - con i presidenti chiamati a discutere delle sortti del mondo. Presidenti che, in alcuni casi, il Santo Padre incontrerà personalmente, dal presidente Usa Joe Biden al numero uno ucraino Volodymyr Zelensky. Un’occasione per rinnovare il suo appello per la pace, partito da oltre due anni dopo l’invasione russa, e dal 7 ottobre 2023, dopo l’attacco terroistico di Hamas a Israele. Il Papa incontra i Grandi della Terra per verificare se il partito delle armi e della terza guerra mondiale a pezzi possa cedere il passo al linguaggio della diplomazia e del multilateralismo.

L'incontro

Molto atteso è l’incontro con Zelensky, anche dopo le diverse incomprensioni che ci sono state con Kiev. Bergoglio pensa a quel «martoriato popolo» che «più soffre e più anela la pace», come ha detto nell'Angelus della scorsa domenica. Tra gli incontri centrali nella ricerca di interlocutori che possano contribuire alla causa della pace, c'è quello con il turco Recep Tayyp Erdogan. Vedrà poi Emmanuel Macron, il presidente francese che invece più spinge per un maggiore coinvolgimento dell'Europa nella difesa, e quindi anche nel conflitto, dell'Ucraina. Un faccia a faccia interessante sarà anche quello con il presidente indiano Narendra Modi. Legata da importanti interessi economici a Mosca, l’India guarda anche a Kiev perché l'instabilità internazionale compromette tutti, anche la crescita di questo grande Paese asiatico. Ed è atteso che Modi rinnovi al Papa l'invito a visitare il suo Paese, come aveva già fatto nell'incontro in Vaticano di tre anni fa.

Ma soprattutto, Papa Francesco presiederà i lavori della sessione dedicata all’intelligenza artificiale, argomento molto sentito dal Pontefice, secondo il quale il progresso della robotica, «può rendere possibile un mondo migliore se è unito al bene comune». Bergoglio, in sostanza, spera in un progresso tecnologico che non aumenti le diseguaglianze nella società, perché altrimenti non si tratterebbe di un progresso reale. Ma l'Ia è al centro anche dell'ultimo Messaggio per la pace del Papa. «Le più avanzate applicazioni tecniche non vanno impiegate per agevolare la risoluzione violenta dei conflitti, ma per pavimentare le vie della pace», era il monito del Papa. Infine la questione aborto che anima in queste ore i lavori del G7. È possibile che Papa Francesco faccia un passaggio nel suo discorso per ribadire il suo “no” alla «cultura dello scarto».

Papa Francesco partirà alle 11 dall'eliporto del Vaticano per arrivare alle 12.30 nel campo sportivo di Borgo Egnazia, e sarà accolto dalla premier Giorgia Meloni. Quindi il trasferimento in golf car alla residenza riservata, dove sono previsti colloqui bilaterali con: Kristalina Georgieva, direttore generale dell'International Monetary Fund; Volodymyr Zelenskyy, presidente dell'Ucraina; Emmanuel Macron, presidente francese; Justin Trudeau, primo ministro del Canada. Alle 14.05 la premier Meloni accoglierà ufficialmente il Papa nella corte di Borgo Egnazia (e ovviamente la foto ufficiale). Alle 14.15 nella Sala Arena il Papa parteciperà alla Sessione comune, e pronuncerà il suo discorso, al quale seguiranno gli altri interventi. Alle 17.30 la foto ufficiale di tutti i partecipanti. A seguire gli altri incontri bilaterali del Papa: William Samoei Ruto, presidente del Kenya; Narendra Modi, Primo Ministro dell'India; Joseph Biden, presidente degli Stati Uniti d'America; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente del Brasile; Recep Tayyip Erdoğan, presidente della Repubblica di Turchia; Abdelmadjid Tebboune, presidente della Repubblica di Algeria. Alle 19.45 il decollo dell'elicottero con il Papa dal campo sportivo di Borgo Egnazia. L'arrivo all'eliporto vaticano è previsto per le ore 21.15.