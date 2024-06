A pochi giorni dall’inizio dell’atteso G7, tutto è pronto per accogliere in Puglia i grandi della Terra. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è già arrivata nel primo pomeriggio di ieri a Borgo Egnazia, il resort di Fasano che ospiterà il vertice. La premier potrebbe incontrare alcune delegazioni già giunte in Puglia e seguire personalmente le ultime fasi organizzative del summit. Non è escluso che Meloni possa cogliere anche l'occasione per qualche ora di relax.

Intanto, anche sul fronte delle misure di sicurezza, tutto è pronto. Ulteriori 1.500 militari dell'operazione “Strade sicure” - in aggiunta ai 6.800 già operativi sul territorio nazionale - saranno impegnati fino al 18 giugno proprio in Puglia, per garantire una cornice di massima sicurezza in occasione del vertice. Lo ha deciso il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto al Viminale dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che si è riunito ieri pomeriggio. «La nuova aliquota - si legge nella nota del Viminale - verrà impiegata per il rafforzamento delle frontiere marittime, terrestri e aeroportuali dopo il ripristino, dal 5 giugno scorso, dei controlli nell'Area Schengen, e assicurerà anche, in collaborazione con le Forze dell'ordine, la vigilanza di siti e obiettivi sensibili nelle province di Bari e Brindisi».

Non solo Capi di Stato e di Governo: anche Papa Francesco arriverà in Puglia nella giornata di venerdì 14 giugno per un intervento sul tema dell’Intelligenza artificiale. La partenza dall'eliporto del Vaticano è prevista intorno alle 11.30, mentre l'arrivo per le 13. Papa Francesco rientrerà la sera stessa. Allo studio anche la possibilità di incontri bilaterali. Mentre il presidente argentino Javier Milei, che aveva anticipato di aver rinunciato al viaggio dopo essere stato invitato dalla premier lo scorso aprile, dovrebbe arrivare domani. Secondo indiscrezioni, sarà in Puglia con una delegazione ridotta alla sola Sottosegretaria alla Presidenza, alla sorella Karina, e ad alcune persone del suo stretto entourage.

E partono questa mattina alle 7 alcune limitazioni alla circolazione disposte dalle prefetture di Bari, Brindisi e Taranto. La sospensione temporanea della circolazione per i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate o adibiti al trasporto di merci pericolose (come armi, munizioni, esplosivi e sostanze esplodenti, nonché gas tossici) riguarda alcune tratte stradali comprese nelle province di competenza e sarà in vigore fino alla mezzanotte del 15 giugno. L'arteria che sarà principalmente interessata sarà la statale 16 e la sua prosecuzione, la 379, in entrambe le direzioni, nel tratto che congiunge Bari a Brindisi. Previste anche chiusure temporanee alla circolazione dei mezzi pesanti e/o che trasportano merci pericolose di altre strade secondarie. I veicoli interessati dalle limitazioni, per spostarsi nel tratto da Bari a Lecce, e viceversa, potranno percorrere la A14, nel tratto tra Bari e Taranto, e proseguire per Lecce, attraverso le statali 7, 16 var e 613. Su tutte le strade della provincia di Brindisi la circolazione di tutti i veicoli che trasportano merci pericolose è vietata dalle 7 di oggi alla mezzanotte di sabato. I divieti non riguardano i veicoli adibiti al trasporto di gas liquido per finalità sanitarie.

Calliope, la Casa delle Tecnologie Emergenti per il One Health, sarà presente con uno stand dedicato all'interno dell'Area Media Center del Summit G7 presso la Fiera del Levante da oggi a domenica. La partecipazione è stata resa possibile grazie al positivo riscontro ricevuto dalla Delegazione per la Presidenza Italiana del G7, che riconosce il positivo contributo della Cte nella divulgazione e disseminazione di tematiche ad alto contenuto tecnologico nell'ambito del One Health e della sostenibilità ambientale.

