La presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, le risposte del presidente Usa Joe Biden sulle strategie mondiali, una sessione con il Papa sull’intelligenza artificiale. Un programma ricco di appuntamenti, per un G7 da record, con un numero di ospiti mai così elevato (la stessa presenza di domani del Pontefice è, d’altra parte, un inedito).

Inizieranno già questa mattina i lavori della 50esima edizione del vertice, sotto la presidenza italiana, con Borgo Egnazia a fare da cornice dei confronti su guerra, immigrazione, innovazione, futuro.

L’arrivo delle delegazioni G7, accolte ovviamente dalla premier Giorgia Meloni, in Puglia già da lunedì scorso, è previsto attorno alle 10.30. Il tempo dei saluti di rito e alle 11 sarà la volta della prima sessione. Confronti veri su temi caldissimi: si parlerà di Africa, del cambiamento climatico e di sviluppo.

Senza soluzione di continuità si passerà, attorno alle 12.30, ad una sessione molto attesa, quella dedicata al conflitto tra Israele e Hamas. Il G7 chiederà ad Hamas di accettare l'accordo di cessate il fuoco e a Israele di allentare l'escalation di una «offensiva militare su vasta scala» a Rafah, in linea con le indicazioni provvisorie ordinate dalla Corte internazionale di giustizia dell'Aja.

Alle 14, un break di 15 minuti per la foto dei leader G7 con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, che in queste ore ha alloggiato a Taranto. Proprio alle 14.15 è previsto il dibattito con il numero uno ucraino, per fare il punto su un conflitto che vede i Sette Paesi schierati a favore della popolazione ucraina dopo l’invasione russa. Dalle indiscrezioni che emergono sulla bozza finale c'è l'impegno ad «aumentare la produzione e la consegna» di armi a Kiev, e un duro richiamo alla Cina affinché smetta di sostenere la guerra di Vladimir Putin fornendo tecnologie e componenti di armi, utili alla fabbricazione di armamenti. L'alleanza anti-Putin si concretizzerà a Borgo Egnazia anche con la firma dell'accordo di sicurezza tra Ucraina e Usa, mentre si continua a discutere di come utilizzare i profitti degli asset russi congelati in Europa.

Incontri bilaterali alle 16, mentre un’ora dopo è in programma un evento collaterale sulla Partnership for Global Infrastructure and Investment, con la presenza di rappresentanti del settore privato.

APPROFONDIMENTI SCHEDE G7, scatta il piano sicurezza: Borgo Egnazia blindatissima. Tutte le limitazioni e i divieti VIDEO Joe Biden arriva in Puglia: il video REGIONE G7 in Puglia, i meme più divertenti

Il cerimoniale e la cena

Cinque minuti prima delle 18, è previsto lo spostamento dei capi delegazione presso un’altra struttura d’eccellenza del territorio fasanese: il San Domenico Golf. È qui che alle 18.05 si esibiranno i paracadusti della Folgore. Ed è sempre qui che, di lì a poco, sarà il momento delle foto di rito. Alle 18.30 i leader rientreranno nelle rispettive residenze, in attesa del trasferimento in elicottero da Borgo Egnazia al Castello Svevo di Brindisi, che vedrà la presenza anche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’incontro con il Capo dello Stato - e anche qui immancabili foto - avverrà alle 20.30. Poi il momento della cena, prima del rientro a Borgo Egnazia, previsto in un orario che va tra le 22.30 e le 23.30.

Ma intanto, a proposito di agenda di lavori, è sorto un caso sul diritto all’aborto: nella bozza del G7 sarebbe scomparso il punto nel quale i Sette sottolineavano l'importanza di garantire «un accesso effettivo e sicuro all'aborto». Il riferimento doveva rafforzare - come chiedevano soprattutto Francia e Canada - il comunicato finale del G7 di Hiroshima di un anno fa, che parlava invece di «accesso legale e sicuro». Fonti della presidenza italiana hanno precisato che gli sherpa stanno ancora trattando e che «tutto quello che entrerà nel documento conclusivo sarà un punto di caduta finale frutto dei negoziati». Nessuno dei Sette, hanno quindi sottolineato le fonti italiane, ha chiesto di «eliminare» il punto sull'aborto dalla bozza, nel quale resta invece il riferimento al gender equality. Ma il protrarsi di trattative dimostra per lo meno una differenza di sensibilità politiche sul tema. Con l'Italia di Giorgia Meloni che ha deciso di rafforzare l'apertura dei consultori alle associazioni Pro Vita, e la Francia di Emmanuel Macron che a marzo ha invece inserito, con un sì bipartisan, il diritto all'aborto in Costituzione. Mentre Joe Biden ha fatto della libertà di scelta delle donne, minacciata da Donald Trump, uno dei terreni di battaglia della campagna elettorale in vista del voto di novembre.