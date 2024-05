È il caso di dire che non potrà volare neppure una mosca. Ironia a parte, lo spazio aereo su Brindisi in occasione della cena d’apertura del G7 prevista, la sera del 13 giugno, al Castello Svevo di Brindisi, sarà interdetto anche ai voli commerciali. L’interdizione varrà dalle ore 19 alle 23. Lo ha reso noto Aeroporti di Puglia in una comunicazione diffusa sul sito ufficiale. La stessa Aeroporti di Puglia «invita i passeggeri a contattare la compagnia aerea per verificare le conseguenti variazioni (cancellazione, ritardo, riprogrammazione) del proprio volo».

Insomma saranno le singole compagnie a decidere il da farsi sui singoli voli, ma sembra inevitabile che qualche disagio ci sarà, tanto più che al 13 giugno mancano ormai pochi giorni: troppo pochi per riprogrammare una vacanza, per esempio, o un viaggio di lavoro.

I voli a rischio stop

Dando uno sguardo al calendario dei voli di un giovedì standard all’aeroporto di Brindisi, non potranno partire in quella fascia oraria i voli RyanAir delle 18.55 per Milano Malpensa, Ita delle 19.40 per Roma Fiumicino e il RyanAir sempre per Roma delle 19.50, il volo British Airways per Londra delle 20.35 e, allo stesso orario, quello coperto da Swiss per Zurigo, i due voli EasyJet per Ginevra e Basilea delle 20.55 e delle 21.15 e quello per Pisa di RyanAir delle 21.45. Sul fronte arrivi saranno interessati dalla misura probabilmente anche i voli da Roma Fiumicino (Ita) delle 18.45 e da Milano Malpensa (Ryanair) delle 18.30, e sicuramente quelli provenienti da Charleroi e Eindhoven della compagnia RyanAir, da Zurigo della Swiss delle 19.40, quello di British Airways da Londra delle 20, i voli EasyJet delle 20.25 e delle 20.40 da Ginevra e da Basilea e, infine, quello Ryanair delle 21.20 da Pisa.

Proprio il 13 giugno entrerà in vigore la nuova sala controllo dello spazio aereo che provvederà all’istituzione di nuove zone da monitorare. Il passaggio dell’erogazione dei servizi di traffico aereo è stato posticipato dal Notam (il termine con cui si indicano gli avvisi utilizzati dai piloti di aeromobili o elicotteri per essere aggiornati sulla situazione in un determinato aeroporto) fino al 18 giugno. La zona dell'aeroporto (con l'arrivo di vip e personalità e delle varie delegazioni al seguito) sarà un luogo davvero inaccessibile se si mette in conto anche il percorso che subito dopo ogni atterraggio si snoderà per quasi quattro chilometri. Al di là delle interdizioni e dei disagi che il summit creerà fisiologicamente, ci si attende comunque un gran ritorno anche dal punto di vista economico. È quello che spera anche il presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana. «Il G7 sarà una vetrina per il territorio pugliese, ma anche per una serie di aziende che presenteranno progetti ai 1500 giornalisti che seguiranno l’evento – sottolinea il presidente Fontana -. E parliamo anche degli inviati delle maggiori testate a livello mondiale. Nel media center alla Fiera del Levante ci sarà l’opportunità di mostrare loro tutta una serie di prodotti che abbiamo nei diversi settori. Ci sono diverse opportunità che la Puglia potrà cogliere grazie a questo evento e al riflesso positivo che il G7 porterà con sé. Le nostre aziende sono cresciute, abbiamo capitale umano di talento. Questo evento mondiale metterà in risalto le nostre potenzialità e potremo mostrare cosa facciamo e cosa produciamo. Un aspetto da cui trarremo tutti quanti vantaggio: il ritorno di immagine resterà per anni. Ovviamente dobbiamo migliorare nella sanità, nella scuola, nella sicurezza, le tre s su cui lavorare per far diventare la Puglia ancora più attrattiva».

Per tornare allo spazio aereo non si hanno ancora certezze sulle interdizioni che riguarderanno il territorio di Fasano e in particolare l’area di Savelletri. Intorno al resort che ospiterà il vertice potrebbe essere costituita una bolla di protezione su due livelli: una zona rossa di massima sicurezza che includerà l’intera struttura e un raggio di alcuni chilometri, accessibile solo alle persone autorizzate e una zona gialla più ampia con controlli più attenuati. Non sarà possibile per i non residenti a Savelletri avvicinarsi alla frazione marinara così come anche i proprietari dei terreni che circondano Borgo Egnazia. Saranno autorizzati solo gli arrivi in elicottero (il mezzo che useranno i sette grandi e Papa Francesco) sui sette eliporti allestiti per l’occasione in via Accademia Navale a Savelletri e sulla strada che porta al parco archeologico di Egnazia. Da lì, poi, su ruota (pare saranno impiegati quasi 400 van con vetri oscurati), raggiungeranno Borgo Egnazia, distante poche centinaia di metri.