Siamo ormai al countdown finale. Tra nove giorni l’intero pianeta guarderà alla Puglia e soprattutto a Brindisi e Fasano per il summit che chiamare solo G7 ormai è riduttivo viste le tante importanti presenze già annunciate. E proprio l’ormai imminente avvio del vertice porta oggi a Brindisi il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che presiederà, alle ore 16, nei saloni di rappresentanza di Palazzo Montenegro, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. All’incontro parteciperanno, oltre alle autorità territoriali, il capo della Polizia Vittorio Pisani, il capo di Gabinetto del Ministro Maria Teresa Sempreviva, il capo del Cerimoniale della presidenza del Consigli dei Ministri Francesco Piazza, il capo della Delegazione per la presidenza italiana del G7 Nicola Lener, il commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 Fulvio Maria Soccodato, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il capo centro del comando operativo di vertice interforze Francesco Marras nonché i prefetti e i questori di Bari e Taranto.

APPROFONDIMENTI REGIONE G7 in Puglia, De Luca: «Sarà una meravigliosa cartolina. Grave errore l’assenza della Cina» ATTUALITà Pax Christi contro la presenza di Zelensky al G7 in Puglia: «Allontana la pace» REGIONE Cacciari: «L’Europa è sonnambula. Ora una politica di pace» REGIONE G7 in Puglia, vertice allargato a 15 leader REGIONE G7, c'è la conferma della premier: in Puglia anche Zelensky REGIONE G7, l’ipotesi: ci sarà Zelensky. Sul piatto l’accordo con Biden

Il tavolo

Si farà il punto della situazione e si traccerà la linea definitiva su quelle che saranno le misure di sicurezza da adottare durante la permanenza dei capi di Stato e di governo sul territorio brindisino. Ieri, intanto, si è tenuto un altro incontro voluto dal prefetto di Brindisi Luigi Carnevale a cui hanno partecipato le forze dell’ordine e il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, anche in questo caso per fare il punto della situazione su eventuali limitazioni da attuare nell’area circostante Borgo Egnazia, dove, il 14 e 15 giugno, i sette grandi si incontreranno e dove arriveranno Papa Francesco, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

A Brindisi, intanto, proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell’area circostante il Castello Svevo dove la sera del 13 giugno si terrà la cena inaugurale del G7 organizzata dalla presidenza della Repubblica e che vedrà la presenza dello stesso Sergio Mattarella. Ieri mattina Polizia e artificieri, unità cinofile dei carabinieri, personale della Brindisi Multiservizi ed Idrovelox hanno battuto a tappeto tutti i tombini dell'area attorno al castello per controlli e verifiche. Tutti i tombini controllati sono stati poi sigillati con il nastro adesivo, ad indicare l'avvenuto controllo. Contemporaneamente, all’ospedale “Perrino”, un’equipe di medici americani inviati dalla Casa Bianca ha effettuato un sopralluogo al Pronto soccorso e nei reparti di Rianimazione e Blocco operatorio.

Grandi manovre organizzative e logistiche per il vertice anche in Comuni viciniori a Fasano come Monopoli dove l’amministrazione comunale ha istituito il divieto di fermata e il divieto di transito sulla Banchina Solfatara dal 3 al 18 giugno. L’ordinanza si è resa necessaria in seguito alla richiesta di autorizzazione giunta dalla Guardia di Finanza all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale al fine di consentire l’ormeggio e lo stazionamento di mezzi ed imbarcazioni necessari ad assicurare la prontezza d’intervento nell’ambito del G7. Si parla di decine di motovedette che dovranno controllare l’intero specchio di mare che va da Bari a Brindisi.

Venerdì scorso il sindaco di Monopoli Angelo Annese, insieme ai suoi colleghi di Polignano a Mare Vito Carrieri, Locorotondo Antonio Bufano e Alberobello Francesco De Carlo erano stati convocati dal prefetto di Bari Francesco Russo e il questore di Bari Giovanni Signer per discutere di G7. In questi Comuni ci potrebbero essere eventi collaterali. È ancora sul tavolo la possibilità che la foto finale del summit sia scattata ad Alberobello o Polignano a Mare. Chi, infine, attende ancora disposizioni sono residenti, operatori commerciali e ristoratori di Savelletri, la frazione di Fasano sul cui territorio è ubicato Borgo Egnazia della famiglia Melpignano.

Molti ristoranti sicuramente resteranno aperti anche perché hanno firmato convenzioni con l’organizzazione italiana del G7 per fornire pranzo e cena alle centinaia di militari e forze dell’ordine che saranno di stanza nel borgo marinaro. Per quanto concerne i residenti pare siano previste navette nel caso dovessero voler uscire dalla zona rosa.

Non potranno esserci spostamenti in auto durante il summit così come i non residenti non avranno accesso a Savelletri sino al 15 giugno compreso. Infine sono ormai completati i sette eliporti sorti proprio a Savelletri dove atterreranno i leader attesi per il vertice.